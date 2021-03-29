Переток электроэнергии из России в Абхазию, нарушенный утром в воскресенье из-за аварийной ситуации, восстановлен по аварийной схеме. На данный момент возможность повторного отключения сохраняется, сообщается на странице предприятия "Черноморэнерго" в Facebook.

По информации предприятия, утром в воскресенье в связи с аварийной ситуацией была отключена подстанция "Псоу". Без подачи электроэнергии остались часть Гагрского района, Гудаутский и Сухумский районы, город Сухум.

"Энергоснабжение Абхазии с территории Российской Федерации восстановлено по аварийной схеме. Так как объем поступаемой электроэнергии по ВЛ Псоу ниже нормы, пришлось увеличить ее поступаемый объем по ВЛ Кавкасиони. Возможность повторного отключения сохраняется", - говорится в сообщении.

Из-за возникшего в начале зимы в республике энергодефицита, связанного с низким уровнем воды на плотине ИнгурГЭС и незаконным потреблением электроэнергии, с 11 декабря Сухум и вся западная часть Абхазии получали свет из РФ, а после остановки 20 января Ингурской гидроэлектростанции на трехмесячный ремонт электроэнергия из России поступает и в восточную часть Абхазии. Ремонт продлится до мая.