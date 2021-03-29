Эксперты Системного оператора выступили разработчиками одного из основных инженерно-технических кейсов по направлению «Электроэнергетика» для команд Студенческой лиги очередного Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В решении кейса «Устойчивое развитие электроэнергетики: активные энергетические комплексы» (АЭК) принимают участие команды из 20 профильных высших учебных заведений России, Казахстана и Белоруссии.

В соответствии с концепцией разработчиков «трехступенчатого» кейса его задания будут усложняться от этапа к этапу Чемпионата. В частности, в ходе текущего – отборочного – этапа соревнований его участникам предлагается проанализировать особенности состава субъектов региональной энергосистемы и определить перспективные площадки для создания на их основе активных микроэнергоячеек. Задание для полуфиналистов будет включать в себя разработку технологической модели функционирования АЭК, а также экономического обоснования предложенных вариантов концепции. В рамках финального этапа конкурсантам предстоит разработать механизмы интеграции АЭК в объединенную энергосистему, представить прогнозный расчет основных параметров функционирования локальных энергокомплексов в составе ЕЭС, а также дать оценку возможности применения Управляемого интеллектуального соединения для повышения эффективности работы АЭК.

Ключевая цель разработчиков кейса – привлечение внимания молодежи к АЭК как одному из наиболее актуальных технологических трендов цифровизации электроэнергетики, повышение информированности о новом формате взаимодействия розничных производителей и промышленных потребителей электроэнергии, а также привлечение участников Чемпионата к решению важнейшей задачи по определению механизмов технологически и экономически эффективной интеграции объектов распределенной генерации в объединенную энергосистему. Победители получат ценные призы, преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов – партнеров чемпионата, а также возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах и пройти стажировку в ведущих компаниях страны с возможностью последующего трудоустройства.

В ходе Чемпионата Системный оператор ведет мониторинг качества подготовки специалистов в вузах-партнерах и других технических вузах. Представители компании выступают экспертами каждого отборочного этапа: в составе экспертной комиссии они оценивают решения студентов, делятся с ними опытом, также оценивают решения будущих энергетиков на финале Чемпионата.

В результате каждый год в интересующих Системный оператор регионах отбираются наиболее подготовленные и перспективные студенты, которые продолжают обучение по специализированным программам по заказу Системного оператора и затем трудоустраиваются в филиалы АО «СО ЕЭС».

Проект по созданию АЭК – локальных микроэнергоячеек (в зарубежной традиции – microgrid, микрогрид), объединяющих в своем составе автономные источники генерации и непосредственно присоединенных к ним промышленных потребителей и управляемых с помощью современных цифровых технических решений – совместная разработка АО «СО ЕЭС» и группы компаний «НТЦ ЕЭС», развивающая организационно-правовые, технологические и экономические принципы функционирования объектов распределенной генерации в составе ЕЭС России. Изначально концепция была разработана в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы (НТИ) «Энерджинет». Юридические основания для запуска пилотного проекта по созданию АЭК, рассчитанного до 2030 года, создало вступившее в силу 24 сентября 2020 года постановление Правительства № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования активных энергетических комплексов».

Новый рыночный инструмент позволит производственным кластерам и индустриальным паркам оптимизировать затраты на энергоснабжение, а также повысит инвестиционную привлекательность регионов их присутствия. По оценке экспертов НТИ «Энерджинет», потенциал российского рынка АЭК к 2028 году может достигнуть 1,2 ГВт в год, или 175 млрд руб. в год.

О Международном инженерном чемпионате CASE-IN

CASE-IN – международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Организуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года. С 2018 года Чемпионат организуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. С 2019 года CASE-IN входит в платформу АНО «Россия – страна возможностей», наблюдательный совет которой возглавляет Президент России Владимир Путин. Чемпионат входит в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). С момента возникновения в рамках проекта отраслевого направления «Электроэнергетика» АО «СО ЕЭС» выступает стратегическим партнером Чемпионата. Специалисты Системного оператора разрабатывают задания Чемпионата по направлению «Электроэнергетика», а также входят в состав жюри.