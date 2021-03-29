Узнайте все об инженерных коммуникациях

Компания ДКС подготовила новую промостраницу, посвященную монтажным изделиям для инженерных коммуникаций: хомутам, скобам, кронштейнам: https://clamps.dkc.ru/ . На странице вы найдете информацию обо всех видах изделий, входящих в состав системы и их особенностях, полиграфические материалы и сертификаты, подтверждающие высокое качество продукции, а также список дистрибьюторов ДКС, через которых можно приобрести продукцию.

В ассортименте ДКС представлена продукция, рассчитанная на различный уровень нагрузки, а также в различных исполнениях: это позволяет подобрать под любую задачу наиболее подходящее изделие. Выбирайте и получайте полезную информацию о характеристиках, назначении и особенностях монтажа.