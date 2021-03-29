Узнайте все об инженерных коммуникациях

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29 марта 2021, 11:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
Компания ДКС подготовила новую промостраницу, посвященную монтажным изделиям для инженерных коммуникаций: хомутам, скобам, кронштейнам: https://clamps.dkc.ru/. На странице вы найдете информацию обо всех видах изделий, входящих в состав системы и их особенностях, полиграфические материалы и сертификаты, подтверждающие высокое качество продукции, а также список дистрибьюторов ДКС, через которых можно приобрести продукцию.
В ассортименте ДКС представлена продукция, рассчитанная на различный уровень нагрузки, а также в различных исполнениях: это позволяет подобрать под любую задачу наиболее подходящее изделие. Выбирайте и получайте полезную информацию о характеристиках, назначении и особенностях монтажа.
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