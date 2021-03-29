Участниками работы по созданию в Рязани инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая долина" совместно с Московским авиационным институтом (МАИ) стали 30 организаций. Планируется, что при реализации проекта будет создано более 2,8 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе общения с молодежью на площадке технофорума "От винта!" в Краснодаре в пятницу.

В феврале 2019 года стало известно о том, что МАИ и правительство Рязанской области начинают совместный проект по созданию в Рязанской области "Аэрокосмической долины" в соответствии с 216 ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Участниками проекта, помимо ученых, должны стать рязанские предприятия и заводы, связанные с авиацией и ОПК. Заявка на создание ИНТЦ находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ.

"В проект создания долины на сегодняшний день вовлечено 30 организаций. Совместно с потенциальными участниками и партнерами определены четыре главные направления. Это "Аэрокосмические системы", "Радиоэлектроника", "IT" и "Биомедицинские технологии". По каждому из них сформулированы приоритеты технологической и продуктовой специализации. Участниками долины заявлены к реализации первые 60 инновационных проектов в сферах оптико-электронных технологий, лазерной техники, силовой электроники, двигательных и энергетических установок, беспилотных систем и других", - сказал глава региона.

По мнению Любимова, создание ИНТЦ "обеспечит в Рязанской области технологический прорыв", а также позволит решить проблему оттока кадров в мегаполисы. Концепция проекта предусматривает создание и концентрацию на ограниченной территории современной инфраструктуры, включая уникальное технологическое оборудование коллективного пользования. По словам губернатора, реализация проекта позволит создать более 2,8 тыс. рабочих мест.

Он также подчеркнул, что на площадке центра планируется выстраивание кооперационных цепочек и реализация комплексных проектов полного инновационного цикла, начиная от прикладных исследований и опытно-конструкторских работ, заканчивая налаживанием производства на предприятиях реального сектора экономики. Особое внимание планируется уделить диверсификации производства на предприятиях ОПК в сторону освоения новых видов гражданской продукции.

Технофорум "От винта!" проходит в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От винта!".

Фото: ryazan.bezformata.com