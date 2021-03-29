Проект строительства второго моста через Амур у Комсомольска-на-Амуре будет реализован в варианте железнодорожного. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Там есть сложные участки - строительство дополнительных тоннелей, дополнительного моста. Но по мосту мы вчера во время объезда приняли решение, там был вариант строить мост совмещенный автомобильный и железнодорожный или только железнодорожный. Вчера мы приняли решение, что будем проектировать мост железнодорожный", - сказал Хуснуллин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, речь шла о втором месте через Амур у Комсомольска-на-Амуре. У города есть мост через Амур с железнодорожным и автомобильным движением.

Хуснуллин отметил, что для развития портов Ванино и Советская Гавань в Хабаровском крае необходимо увеличение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

"Я считаю, что без этого (модернизации БАМа) невозможно развитие ни региона, ни портов. Чтобы построить вторую часть БАМа и построить дополнительную ветку, (соединяющую Комсомольск-на-Амуре и порт Ванино - прим. ТАСС), нужны сотни миллиардов. Это огромные деньги. Не просто так в Советском Союзе построили только одну ветку, даже в то время, когда всей страной строили", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах развития Ванинско-Советскогаванского транспортного узла.

Вместе с членами правительства Хабаровского края Хуснуллин осмотрел весь маршрут железнодорожной линии. "Посмотрели возможность его расширения в два этапа. Первый этап - это строительство дополнительных железных дорог, а второй - это полноценное строительство второй сети. Мы считаем, что второй путь нужно максимально строить и на БАМе, и на этой ветке, соединяющей Комсомольск-на-Амуре и порт Ванино", - сказал Хуснуллин.

О проекте

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

Порты Ванино и Совгавань - важнейшие транспортные узлы на востоке России, они расположены в центральной части Татарского пролива, куда выходят все морские и сухопутные транспортные пути Хабаровского края.