Научно-исследовательский университет «МЭИ» и Молодежная секция РНК СИГРЭ приглашают принять участие студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей в IV Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика» 21-22 октября 2021 года в Москве.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ – организация информационной площадки для укрепления научных связей компаний электроэнергетики и вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения инновационных проектов, установление новых связей среди членов-участников конференции, привлечение внимания к проблемам внедрения инновационных технологий в отрасль.

Научные темы конференции:

концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей;

вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА;

повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов;

концептуальные вопросы разработки и применения «цифровой подстанции», включая оценку показателей надежности;

вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS).

Условия участия в конференции:

Докладчиками могут быть только студенты, аспиранты, молодые учёные и преподаватели в возрасте до 35 лет, при этом соавтором доклада может быть научный руководитель или консультант. Все доклады, представленные очно на конференции, будут опубликованы в IEEE Xplore.

В соответствии с контрольными датами тексты аннотаций и докладов необходимо разместить на сайте конференции в личном кабинете. В срок до 20.06.2021 предоставляются аннотации на двух рабочих языках конференции, на английском и русском, минимальное количество слов – 400. Тексты докладов предоставляются на английском языке, минимальное количество слов – 2000, «Times New Roman», размер 14, интервал полуторный. Поля: верхнее, нижнее, правое - 1,5 см, левое - 3 см. Абзац - 1,5 см. В срок до 01.08.2021 авторам необходимо разместить полный текст доклада на указанном сайте.

Образец оформления приложен к информационному письму. Формат рецензирования - Одностороннее «слепое» (Single-blind review). Если автор доклада по какой-либо причине не выступает на конференции очно, то его доклад опубликован не будет. При соответствии научным темам конференции на электронный адрес автора высылается подтверждение участия в конференции.

В представленных работах должны быть отражены: актуальность рассматриваемой проблемы, новизна проведенных исследований, личный вклад автора, практическая ценность, перспективы использования полученных результатов. Также текст доклада должен соответствовать правилам грамматики и орфографии английского языка. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, в которых отсутствуют (не ясны) указанные позиции.

Официальные языки конференции: русский и английский. Форма участия: очная.

Контактное лицо по вопросам участия в конференции:

Секретарь Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика» Усачев Сергей Сергеевич, эл. почта: papersubmissionrpa2021@gmail.com.

Более подробная информация доступна в информационном сообщении по ссылке.