ЗЭТО усилит позиции в Узбекистане

ЗАО «ЗЭТО» представит российские инновационные решения для энергетики Узбекистана в рамках большой промышленной недели

Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» - якорное предприятие "Промышленного электротехнического кластера Псковской области", примет участие в "Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ". Она пройдет в конгрессно-выставочном комплексе НВК «Узэкспоцентр» с 5 по 7 апреля 2021 г.

Мероприятие состоится при организационном участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

По версии Российского экспортного центра (РЭЦ), Узбекистан является одной из наиболее перспективных стран для несырьевого экспорта из России.

По итогам 2020 года Российский экспорт в Узбекистан вырос более чем на 19% до уровня 4,66 млрд долл. США. Значительная часть российского экспорта приходится на промышленную продукцию.

В рамках стратегии продвижения на внешние рынки ЗАО «ЗЭТО» заинтересован в расширении партнерских связей с узбекскими заказчиками и готов наращивать поставки высоковольтного электротехнического оборудования мирового уровня для электроэнергетических проектов республики.

Завод будет представлен в кластере «Инновации в энергетике», коллективного стенда российских промышленных и инвестиционных проектов.

Ознакомиться с продукцией ЗАО «ЗЭТО» участники выставки смогут на стенде №1А павильон 1, где будет представлен макет компактного модуля открытого распределительного устройства - КМ ОРУ110 кВ, а также можно получить консультацию специалиста, рекламно-информационную литературу и технические каталоги.

Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. Перечень выпускаемого оборудования ЗАО «ЗЭТО» в настоящее время составляет более 400 наименований, он охватывает все классы напряжений от 0,38 до 750 кВ.