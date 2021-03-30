Борьба с контрафактом должна быть системной. Такое решение приняла Ассоциация «Электрокабель», сказал, выступая на конференции «Кабельная промышленность для отечественных отраслей экономики», заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель» Алексей Каукиайнен. В докладе «Новые методы борьбы с фальсифицированной кабельной продукцией» на ключевой отраслевой выставке Cabex он подчеркнул, что новым и эффективным инструментом в формировании системного подхода является создание единого и для потребителя и для производителя классификатора кабельно-проводниковой продукции.

Существующий рынок КПП характеризуется многообразием и разрозненностью его участников, а также отсутствием стандартов на каталогизацию и описание кабельных продуктов. Собственные каталоги есть у производителей кабельных изделий, у корпоративных заказчиков, проектировщиков, ФОИВов. И у всех каталоги – свои, и делиться ими никто не спешит.



Между тем, отсутствие механизмов взаимодействия между отдельными каталогами и верификации данных приводят к путанице на рынке и способствует развитию недобросовестной конкуренции и проникновению фальсификата. Чтобы навести порядок на рынке КПП, создать заслон не отвечающей требованиям НТД продукции, Ассоциация «Электрокабель» приняла решение создать отраслевой классификатор – единую информационную структуру верифицированных данных КПП, интегрированную с государственными информационными системами и системами корпоративных заказчиков.

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