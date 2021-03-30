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Capital Group построит в Москве технопарки на 200 тысяч "квадратов"

Capital Group построит в Москве технопарки на 200 тысяч квадратов

30 марта 2021, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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Девелопер Capital Group собирается построить в Москве несколько технопарков общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, написала газета "Ведомости".

Первый такой объект площадью 28 тысяч "квадратов" построят на Вилюйской улице в Южном Медведкове. Еще два могут появиться на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", отмечается в статье. Участники рынка недвижимости оценили инвестиции в проекты в 15-30 миллиардов рублей.

Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер был создан в 1993 году бизнесменами Павлом Тё, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, однако двое последних с 2014 года не участвуют в текущих проектах компании.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
 

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Источник: РИА Новости

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