Девелопер Capital Group собирается построить в Москве несколько технопарков общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, написала газета "Ведомости".

Первый такой объект площадью 28 тысяч "квадратов" построят на Вилюйской улице в Южном Медведкове. Еще два могут появиться на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", отмечается в статье. Участники рынка недвижимости оценили инвестиции в проекты в 15-30 миллиардов рублей.

Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер был создан в 1993 году бизнесменами Павлом Тё, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, однако двое последних с 2014 года не участвуют в текущих проектах компании.

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