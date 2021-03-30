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EnBW запускает два проекта строительства фотоэлектрических СЭС суммарной мощностью 300 МВт в Германии

EnBW запускает два проекта строительства фотоэлектрических СЭС суммарной мощностью 300 МВт в Германии

30 марта 2021, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ГЕРМАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Немецкий энергетический концерн EnBW приступил к реализации двух субсидированных проектов строительства фотоэлектрических СЭС суммарной мощностью 300 МВт в федеральной земле Бранденбург. СЭС, занимающие площадь ≈125 га каждая, будут размещены в населенном пункте Альттреббин (Alttrebbin), расположенном в районе Меркиш-Одерланд (Märkisch-Oderland), а также коммуне Готтесгабе (Gottesgabe). Недавно в федеральной земле Бранденбург (менее чем в 40 км от строящихся СЭС) EnBW была также сооружена крупнейшая в Германии СЭС Weesow-Willmersdorf мощностью 187 МВт.

В компании рассчитывают, что строительные работы, которые будут вестись параллельно на двух объектах, продлятся 1 год. В общей сложности будет установлено 700 тыс. солнечных панелей. Вырабатываемой СЭС «зеленой» электроэнергии будет достаточно для электроснабжения около 90 тыс. домохозяйств, а ежегодное сокращение выбросов углерода составит 200 тыс. т. По словам руководителя проекта по развитию фотоэлектрических систем EnBW Торстена Йорсса, проекты, реализуемые компанией в области солнечной энергетики, значительно ускорят процесс глобального энергетического перехода. Он также отметил, что для достижения правительственной цели по 65% доле ВИЭ-генерации в общем объеме выработки электроэнергии в стране к 2030 г. необходимо вводить в эксплуатацию не менее 10 ГВт мощности солнечной генерации ежегодно.

К строительству СЭС в Альттреббине и Готтесгабе будут привлечены свыше 40 компаний. Так, основания для солнечных панелей будет поставлять компания Schletter Solar. Компания LONGi Solar изготовит и поставит двусторонние солнечные панели, которые способны вырабатывать электроэнергию как от прямого, так и отраженного солнечного света, падающего на тыльную сторону панели, а компания Siemens поставит центральные инверторы. EnBW также заключила ряд контрактов с местными компаниями из Бранденбурга на строительство подъездных дорог, прокладку кабелей, утилизацию отходов, геодезию, экологический мониторинг строительных площадок, сельскохозяйственные и другие работы. Для технологического присоединения СЭС к электрической сети EnBW будут построены трансформаторные подстанции (ПС) и проложены два подземных кабеля напряжением 110 кВ вдоль трассы B167, соединяющей Готтесгабе и Метцдорф (Metzdorf), до ПС Metzdorf Nord, принадлежащей региональному сетевому оператору e.dis.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology, официальный сайт EnBW

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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