Специалисты «Россети Урал»-«Екатеринбург» завершили работы по модернизации систем сбора и передачи информации на четырех подстанциях 110 кВ, а также по оснащению шести подстанций 110 кВ системами регистрации параметров аварийных событий. Работы были проведены на подстанциях: Авиатор, Литейная, Московская, Овощная, Панельная, Родник, Термическая, Северная, Уктусская. На эти цели компания в рамках инвестиционной программы направила порядка 160 млн рублей.

Указанные подстанции расположены на территории г. Екатеринбурга. От данных центров питания электроэнергию получают потребители всех категорий надежности, находящиеся в разных районах города.

В рамках модернизации системы сбора и передачи информации энергетики установили на подстанциях современные устройства телемеханики российского производства, которые обладают большим комплексом возможностей и обеспечивают сбор более одной тысячи телепараметров. Они позволяют диспетчеру оперативно-диспетчерской службы в режиме реального времени получать информацию о работе оборудования подстанции, отслеживать состояние параметров сети, а также удаленно управлять коммутационными аппаратами. Передача телеметрической информации осуществляется посредством современных цифровых каналов по волоконно-оптическим линиям связи.

Система регистрации аварийных событий (РАС) обеспечивает с достаточной точностью запись электрических параметров режимов, происходящих в нештатных ситуациях в электроустановках, с целью проведения последующего анализа событий и установления причин возникновения ненормальных режимов.



Внедрение системы сбора и передачи информации позволит повысить надежность функционирования и управляемость подстанцией, что снизит затраты на оперативное обслуживание и сократит время перерыва электроснабжения клиентов.