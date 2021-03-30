Единственным участником конкурса на проектирование и строительство 25-километрового участка скоростной платной автомагистрали М-12 Москва-Казань стоимостью чуть менее 11 млрд рублей, проходящего по территории Татарстана, стала местная компания "РусРемСтрой".

Как сообщалось, госкомпания "Автодор" через свою 100-процентную дочку ООО "Строительная компания "Автодор" ранее объявила два конкурса на проектирование и строительство участков скоростной автомагистрали М-12 Москва-Казань, проходящих по территории Чувашии и Татарстана. Общая протяженность двух разыгранных участков — 66 км, общая стоимость — 35,7 млрд рублей.

Оба они входят в состав 77-километрового седьмого этапа М-12 (586-663 км), конкурс на проектирование и строительство которого с начальной ценой в 42,7 млрд рублей объявлялся "Автодором" в июле 2020 года, но осенью был отменен. Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко говорил журналистам, что "Автодор" намерен разбить крупный седьмой этап М-12 на более мелкие участки, чтобы задействовать "пул небольших предприятий".

Как следует из данных системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", для этого "дочка" госкомпании и провела два крупных конкурса.

Один из них — на проектирование и строительство участка от северной границы села Большие Кайбицы в Чувашии до пересечения с федеральной автодорогой Р-241 на территории Татарстана. Согласно техническому заданию, предполагается создание участка четырехполосной дороги протяженностью 40,9 км, включая строительство 14 мостов и путепроводов. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС составила 24,851 млрд рублей.

Право заключить соответствующий договор в конце февраля получило татарстанское ООО "Волгадорстрой", единолично принадлежащее местному предпринимателю Игорю Гранфельду. В портфеле компании более трех сотен заключенных контрактов на дорожно-строительные и ремонтные работы в общей сложности на 16,5 млрд рублей, заказчиком в большинстве случаев выступает министерство транспорта Татарстана.

Второй из крупных конкурсов в рамках "отмененного" седьмого этапа М-12 — на проектирование и строительство участка от пересечения с федеральной автодорогой А-151 до окончания восточной границы Малоподберезьенского леса на территории Татарстана. По техзаданию предполагается строительство четырехполосной дороги протяженностью 25,1 км, включая девять мостов и путепроводов и одну транспортную развязку. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС — 10,895 млрд рублей.

Право заключить договор на этот участок и получило ООО "РусРемСтрой", которое, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит Рустаму Зарипову, также владеющему рядом других компаний в Татарстане. У компании около двух сотен дорожно-строительных контрактов, в том числе на строительство и ремонт дорог в Татарстане и Крыму.