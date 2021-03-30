 
Контракты

Компания из Татарстана построит участок трассы Москва-Казань за 11 млрд рублей

Компания из Татарстана построит участок трассы Москва-Казань за 11 млрд рублей

30 марта 2021, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
324

Единственным участником конкурса на проектирование и строительство 25-километрового участка скоростной платной автомагистрали М-12 Москва-Казань стоимостью чуть менее 11 млрд рублей, проходящего по территории Татарстана, стала местная компания "РусРемСтрой".

Как сообщалось, госкомпания "Автодор" через свою 100-процентную дочку ООО "Строительная компания "Автодор" ранее объявила два конкурса на проектирование и строительство участков скоростной автомагистрали М-12 Москва-Казань, проходящих по территории Чувашии и Татарстана. Общая протяженность двух разыгранных участков — 66 км, общая стоимость — 35,7 млрд рублей.

Оба они входят в состав 77-километрового седьмого этапа М-12 (586-663 км), конкурс на проектирование и строительство которого с начальной ценой в 42,7 млрд рублей объявлялся "Автодором" в июле 2020 года, но осенью был отменен. Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко говорил журналистам, что "Автодор" намерен разбить крупный седьмой этап М-12 на более мелкие участки, чтобы задействовать "пул небольших предприятий".

Как следует из данных системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", для этого "дочка" госкомпании и провела два крупных конкурса.

Один из них — на проектирование и строительство участка от северной границы села Большие Кайбицы в Чувашии до пересечения с федеральной автодорогой Р-241 на территории Татарстана. Согласно техническому заданию, предполагается создание участка четырехполосной дороги протяженностью 40,9 км, включая строительство 14 мостов и путепроводов. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС составила 24,851 млрд рублей.

Право заключить соответствующий договор в конце февраля получило татарстанское ООО "Волгадорстрой", единолично принадлежащее местному предпринимателю Игорю Гранфельду. В портфеле компании более трех сотен заключенных контрактов на дорожно-строительные и ремонтные работы в общей сложности на 16,5 млрд рублей, заказчиком в большинстве случаев выступает министерство транспорта Татарстана.

Второй из крупных конкурсов в рамках "отмененного" седьмого этапа М-12 — на проектирование и строительство участка от пересечения с федеральной автодорогой А-151 до окончания восточной границы Малоподберезьенского леса на территории Татарстана. По техзаданию предполагается строительство четырехполосной дороги протяженностью 25,1 км, включая девять мостов и путепроводов и одну транспортную развязку. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС — 10,895 млрд рублей.

Право заключить договор на этот участок и получило ООО "РусРемСтрой", которое, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит Рустаму Зарипову, также владеющему рядом других компаний в Татарстане. У компании около двух сотен дорожно-строительных контрактов, в том числе на строительство и ремонт дорог в Татарстане и Крыму.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: interfax.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Предприятие Росатома получило сертификат Агентства по ядерному регулированию Турции на поставку обор... 30.03.2021
Предприятие Росатома получило сертификат Агентства по ядерному регулированию Турции на поставку обор...
Сбербанк и 30.03.2021
Сбербанк и "Росатом" будут совместно развивать квантовые технологии
ОАО 30.03.2021
ОАО "Щекиноазот" строит комплекс по производству азотных удобрений
В Амурской области реконструируют аэропорт Тынды 30.03.2021
В Амурской области реконструируют аэропорт Тынды

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+