Московский эндокринный завод получит новое здание

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство лабораторно-административно-складского комплекса Московского эндокринного завода. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Завод эндокринных препаратов был создан в апреле 1943 года на базе Московского мясокомбината имени А.И. Микояна. Тогда, в условиях военного времени, предприятие сумело наладить производство крайне необходимого стране инсулина, миоля и тиреодина. В 1960-х годах было запущено производство биостимулятора из пантов марала, и с этого момента силуэт оленя стал эмблемой предприятия.

В настоящее время завод производит 81 наименование лекарственных препаратов восьми фармакологических групп. Шестьдесят из них входит в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Московский эндокринный завод одним из первых в России внедрил международные стандарты производства и контроля качества GMP.

В январе 2020 года закончилась реконструкция цеха по производству лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных препаратов и глазных капель. После этого мощность производства цеха увеличилась до 40 млн единиц в год.

Работы, проект которых рассмотрела Главгосэкспертиза России, входят в первый этап строительства, реконструкции и технического перевооружения промышленного комплекса по производству лекарственных средств полного цикла на базе завода.

Здание нового лабораторно-административно-складского комплекса общей площадью 15210,38 кв. м будет состоять из двух частей: четырехэтажного лабораторно-складского блока и шестиэтажного административно-бытового блока. У них будет общая стена, а сообщение между блоками будет осуществляться на уровне первого этажа через санпропускник.

Кроме того, здесь построят трансформаторную подстанцию мощностью 2х400 киловатт.

Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета.

Фото: заводы.рф