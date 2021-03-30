 
Цифровая революция

На Балаковской АЭС внедрили более современные устройства релейной защиты и автоматики

На Балаковской АЭС на всех четырех энергоблоках завершилась модернизация устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) систем нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения. На смену механическим релейным отсекам пришли современные микропроцессорные терминалы.

«Основное преимущество микропроцессорных терминалов защит оборудования заключается в их многофункциональности, – пояснил начальник участка электоцеха Михаил Бредихин. – Кроме стандартных функций – защита, управление и сигнализация – новые устройства способны измерять электрические параметры, регистрировать события и осуществлять передачу данных по цифровому интерфейсу связи в автоматизированную систему управления верхнего уровня. И все это можно контролировать дистанционно – с удаленного рабочего места. То есть использование микропроцессоров позволяет объединить в одном терминале множество функций, которые ранее выполнялись несколькими различными устройствами».

С внедрением новых терминалов значительно сократилось время на техобслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, которые защищают от повреждений такие важные для безопасности механизмы технологического процесса, как главные циркуляционные насосы, насосы охлаждающей воды, присоединения систем безопасности и дизель-генератора.

Кроме того, отмечают специалисты, использование цифровых терминалов повышает чувствительность электрических защит и значительно сокращает время их реакции. В совокупности с высокой технологичностью и надежностью это позволяет существенно снизить вероятность возникновения перебоев в электроснабжении атомной станции, обеспечив его надежность.

Источник: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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