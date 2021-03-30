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На юге Большой кольцевой линии метро в Москве проложили последний тоннель

На юге Большой кольцевой линии метро в Москве проложили последний тоннель

30 марта 2021, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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На юге Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро проложили последний тоннель - левый перегонный между станциями "Зюзино" и "Воронцовская", сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"Пройденный тоннель между "Зюзино" и "Воронцовской" стал завершающим на южном участке БКЛ, всего на этом участке было пройдено 8,9 километра однопутных тоннелей при помощи шестиметровых тоннелепроходческих щитов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарёва.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Строительство южного участка БКЛ, который включает в себе три новых станции: "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино" планируется завершить до конца 2021 года. Полностью замкнуть кольцо должны в 2022 году.

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Источник: РИА Новости

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