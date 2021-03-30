Российская энергетика:
30 марта 2021, 11:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство комплекса производств азотной кислоты и аммиачной селитры на территории Щекинского района Тульской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Проектируемая площадка строительства расположена в границах действующего предприятия ОАО «Щекиноазот», одного из основных поставщиков химической продукции на российский и зарубежные рынки. Новый инвестпроект предприятия запущен с целью диверсификации производства и развития технологической цепочки товарной продукции с более высокой добавленной стоимостью, в том числе с применением собственных научно-технических разработок. Сырье для новых производственных линий будет поставляться с аммиачной установки, недавно введенной на предприятии и технологически связанной с создаваемым комплексом по выпуску минеральных удобрений.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на территории ОАО «Щекиноазот» комплексов по производству азотной кислоты мощностью 270 тысяч тонн в год и аммиачной селитры мощностью 340 тысяч тонн в год.
Участок, где разместят новые технологические объекты, занимает площадь 4,1 га. Здесь разместят отделения по производству азотной кислоты и гранулированной аммиачной селитры, а также узлы технологического оборудования и иные здания и сооружения.
Для транспортных связей участка и проезда спецтехники на территории производства проложат кольцевые проезды с покрытием из монолитного железобетона. Кроме того, реализация проекта, рассмотренного экспертами Главгосэкспертизы, предполагает сооружение нового железнодорожного пути, а также переустройство участков двух действующих железнодорожных путей необщего пользования ОАО «Щекиноазот» с укладкой двух стрелочных переводов. Дополнительная железнодорожная инфраструктура необходима для подключения строящегося участка производства к железнодорожному пути общего пользования станции Казначеевка Московской железной дороги.
Генеральная проектная организация – ООО «Промстрой Инжиниринг».
Фото: ruschemunion.ru
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