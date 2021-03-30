Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство комплекса производств азотной кислоты и аммиачной селитры на территории Щекинского района Тульской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектируемая площадка строительства расположена в границах действующего предприятия ОАО «Щекиноазот», одного из основных поставщиков химической продукции на российский и зарубежные рынки. Новый инвестпроект предприятия запущен с целью диверсификации производства и развития технологической цепочки товарной продукции с более высокой добавленной стоимостью, в том числе с применением собственных научно-технических разработок. Сырье для новых производственных линий будет поставляться с аммиачной установки, недавно введенной на предприятии и технологически связанной с создаваемым комплексом по выпуску минеральных удобрений.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на территории ОАО «Щекиноазот» комплексов по производству азотной кислоты мощностью 270 тысяч тонн в год и аммиачной селитры мощностью 340 тысяч тонн в год.

Участок, где разместят новые технологические объекты, занимает площадь 4,1 га. Здесь разместят отделения по производству азотной кислоты и гранулированной аммиачной селитры, а также узлы технологического оборудования и иные здания и сооружения.

Для транспортных связей участка и проезда спецтехники на территории производства проложат кольцевые проезды с покрытием из монолитного железобетона. Кроме того, реализация проекта, рассмотренного экспертами Главгосэкспертизы, предполагает сооружение нового железнодорожного пути, а также переустройство участков двух действующих железнодорожных путей необщего пользования ОАО «Щекиноазот» с укладкой двух стрелочных переводов. Дополнительная железнодорожная инфраструктура необходима для подключения строящегося участка производства к железнодорожному пути общего пользования станции Казначеевка Московской железной дороги.

Генеральная проектная организация – ООО «Промстрой Инжиниринг».

Фото: ruschemunion.ru