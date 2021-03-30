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Особенности открытия компании за рубежом

Особенности открытия компании за рубежом

30 марта 2021, 09:39
Рубрика: Законотворчество
Метки: БИЗНЕС
Источник: Incluence

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Время чтения ≈ 3 мин
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Открытие компании – это достаточно непростая задача, которая требует учитывать множество особенностей. В зависимости от сложности и особенностей реализации конкретного проекта требуется выбирать различные места для регистрации. Например, регистрация компании в Европе в последние годы становится более популярной за счет более привлекательных условий для иностранцев, меньших налогов и большого выбора сферы деятельности конкретной компании. Многие организации получают более широкую платежеспособную аудиторию, что позволяет реализовать проекты любой сложности, наладить продажи и бизнес с минимальными усилиями.

Преимущества

Процедура, как открыть счет в швейцарском банке, является одной из самых простых и надежных. Открывая компанию за рубежом, следует позаботиться о правильном распределении всех своих активов и их надежном хранении. Следует также обратить внимание на такие достоинства открытия своей компании в другой стране:

  • Относительно невысокий стартовый капитал. Как правило, для открытия бизнеса в другой стране не требуется тратить много денег. Расходы получаются намного ниже по сравнению с отечественным рынком, что позволяет существенно сэкономить.
  • Невысокие налоги. Многие страны предоставляют оптимальные условия для бизнеса, а также уменьшают или отменяют систему налогов. Например, в некоторых странах платят всего пять процентов от налогов на прибыль, что позволяет существенно сэкономить при любой выбранной системе налогообложения.
  • Привлекательные предложения для иностранных инвесторов. Для многих иностранцев гарантируют различные программы поддержки с целью привлечения инвестиций в страну.

Среди привлекательных условий также следует обратить внимание на более привлекательную инфраструктуру по сравнению с отечественным рынком. За границе намного больше путей для развития своего бизнеса.

Процедура регистрации компании

Чтобы открыть фирму в Литве или любой другой стране, достаточно выполнить простой алгоритм:

  1. Отыскать наиболее привлекательную страну, которая предлагает выгодные решения для того или иного бизнеса.
  2. Отобрать менеджеров и учредителей компании, которые будут заниматься всеми делами в стране.
  3. Выбрать форму для регистрации в зависимости от вида деятельности и особенностей.
  4. Подготовить все необходимые документы.

Самостоятельно часто бывает трудно учесть все тонкости, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Они помогут соблюсти законодательные требования для регистрации собственной компании в другой стране.  

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Источник: Incluence

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