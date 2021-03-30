Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ - «НИИИС им. Седакова» (Нижний Новгород, предприятие Госкорпорации «Росатом») получило сертификат Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK) на разработку, изготовление и поставку оборудования автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для АЭС «Аккую».

Документ подтверждает готовность предприятия изготовить программно-технические средства систем верхнего уровня, технические средства системы регистрации важных параметров эксплуатации и оперативно-диспетчерского управления для строящейся АЭС.

Заказ для «Аккую» отличается более широкой номенклатурой по сравнению с другими проектами сооружения атомных станций: планируется изготовить оборудование для пяти подсистем АСУ ТП вместо трех.

НИИИС им. Ю.Е. Седакова планирует начать изготовление оборудования АСУ ТП для АЭС «Аккую» в четвертом квартале текущего года.

Источник: Пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ