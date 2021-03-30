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Предприятие Росатома получило сертификат Агентства по ядерному регулированию Турции на поставку оборудования для АЭС "Аккую"

Предприятие Росатома получило сертификат Агентства по ядерному регулированию Турции на поставку оборудования для АЭС Аккую

30 марта 2021, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: АЭС АККУЮ, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ - «НИИИС им. Седакова» (Нижний Новгород, предприятие Госкорпорации «Росатом») получило сертификат Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK) на разработку, изготовление и поставку оборудования автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для АЭС «Аккую».

Документ подтверждает готовность предприятия изготовить программно-технические средства систем верхнего уровня, технические средства системы регистрации важных параметров эксплуатации и оперативно-диспетчерского управления для строящейся АЭС.

Заказ для «Аккую» отличается более широкой номенклатурой по сравнению с другими проектами сооружения атомных станций: планируется изготовить оборудование для пяти подсистем АСУ ТП вместо трех.

НИИИС им. Ю.Е. Седакова планирует начать изготовление оборудования АСУ ТП для АЭС «Аккую» в четвертом квартале текущего года.

Источник: Пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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