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Президент Монголии наградил Михаила Лифшица орденом "Полярная звезда"

Президент Монголии наградил Михаила Лифшица орденом Полярная звезда

30 марта 2021, 14:15
Рубрика: Персоны
Метки: УТЗ, РОТЕК, МОНГОЛИЯ
Отрасль: Машиностроение Электроэнергетика 
Источник: АО "РОТЕК"

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга наградил орденом «Полярная звезда» председателя Совета директоров АО «Уральский турбинный завод» Михаила Валерьевича Лифшица.

Орден вручил Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России господин Дуламсурэнгийн Даваа. Церемония награждения состоялась 30 марта в Посольстве Монголии в Москве.

В 2020-2021 годах в жестких условиях пандемии коллектив АО «Уральский турбинный завод» и АО «РОТЕК» под руководством Михаила Валерьевича Лифшица точно в срок провели самую масштабную за последние 30 лет модернизацию энергосистемы Монголии, введя четыре энергоблока на главной электростанции страны – Улан-Баторской ТЭЦ-4.

Более 120 тысяч домохозяйств, объекты социальной сферы и промышленные предприятия Монголии теперь обеспечены надежным источником тепла и света на 40 лет вперед. Новые блоки экологичны и экономичны одновременно: выбросы в атмосферу уменьшены на 10%, а экономия топлива составит более 200 тысяч тонн угля в год.

 

Справочно: Государственная награда Монголии – Орден «Полярная звезда» является высшей для иностранных граждан. Орден учреждён в 1936 году. Награждаются как военные, так и гражданские лица, добившиеся успехов в деле укрепления военной мощи Монголии, развития ее экономики, культуры и здравоохранения.

АО «РОТЕК» (www.zaorotec.ru) – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.

АО «Уральский турбинный завод» (www.utz.ru) – одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. УТЗ был основан в 1938 году и специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Имеет значительный успешный опыт поставок энергетического оборудования на международном рынке. Председателем Совета директоров АО «УТЗ» и АО «РОТЕК» является Лифшиц Михаил Валерьевич.

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Источник: АО "РОТЕК"

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