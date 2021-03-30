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Проект железной дороги из аэропорта Симферополя подготовят к началу 2022 года

Проект железной дороги из аэропорта Симферополя подготовят к началу 2022 года

30 марта 2021, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КРЫМ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В Крыму начинают готовиться к строительству железнодорожной ветки, которая соединит международный аэропорт Симферополя «Иван Айвазовский» с городским железнодорожным вокзалом, сообщает RosTender.info.

ФГУП «Крымская железная дорога» («КЖД») объявила тендер на проектирование однопутного электрофицированного участка от аэропорта до существующей железнодорожной инфраструктуры ФГУП «КЖД». Максимальная цена контракта с победителем установлена на уровне 286,5 млн рублей. Средства на оплату работы проектировщика поступят из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». Заявки на участие в тендере принимают до 20 апреля, 27 апреля поведут его итоги.

Ориентировочная протяженность ветки составит 12 километров. Как сообщалось ранее, ее предполагается проложить от аэропорта до железной дороги «Джанкой-Симферополь». Далее поезда будут следовать до Симферополя. В рамках проекта необходимо переоборудовать инфраструктуру в аэропорту.

На проведение инженерных изысканий, проектирование объекта и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» исполнителю отведут 250 дней. Таким образом, проект должен быть готов в начале следующего года.
 

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Источник: РосТендер

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