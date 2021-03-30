«Ростелеком» подготовил инфраструктуру связи к чемпионату и Кубку России по горнолыжному спорту. Соревнования проходят с 31 марта по 4 апреля 2021 года на камчатском горнолыжном комплексе «Гора Морозная» в Елизовском районе.

«Ростелеком» предоставил канал высокоскоростной связи с пропускной способностью 100 Мбит/с для цикла трансляций с места событий. Жители и гости региона смогут увидеть в прямом эфире трансляции соревнований на YouTube-канале информагентства «Камчатка», в эфире телеканалов «41 регион» и «Камчатка-1».

Компания организовала доступ к сети интернет для судейского штаба и представителей СМИ. «Ростелеком» расширил зону покрытия сетью, увеличив количество точек Wi-Fi в два раза. По всей территории комплекса специалисты проложили оптоволоконную линию связи длиной 2,5 км и смонтировали дополнительное оборудование, чтобы обеспечить бесперебойный сигнал на время проведения соревнований.

Денис Бойко, технический директор Камчатского филиала «Ростелекома»: «Компания начала подготовку крупнейшего горнолыжного комплекса региона к проведению соревнований еще в 2020 году: специалисты проложили оптический кабель протяженностью семь километров от узла связи в городе Елизово до спортивной школы. Построенные оптические коммуникации стали фундаментом для цифровой поддержки спортивных мероприятий любого масштаба. Для соревнований в этом году компания в пять раз увеличила существующую скорость, чтобы обеспечить видео высокого качества для трансляций. Напомню, в прошлом месяце Камчатский филиал “Ростелекома” обеспечил каналами связи цикл трансляций зимнего фестиваля “Берингия – 2021”. Основная сложность в обеспечении связью подобных объектов — их расположение вдали от основных городских телекоммуникаций. Однако, у компании есть необходимые ресурсы и опыт для организации инфраструктуры связи».

Ранее в горнолыжном комплексе компания установила точки доступа Wi-Fi и подключила сервис «Видеонаблюдение». Оптический кабель протянули до вершины горы Морозной, чтобы три камеры на трассе работали стабильно. Для администрации горнолыжного комплекса специалисты «Ростелекома» подключили «Виртуальную АТС».

Около 150 спортсменов из 19 регионов Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона выступят на чемпионате и Кубке России. Спортсмены будут соревноваться в четырех дисциплинах: слаломе, слаломе-гиганте, супергиганте и командных соревнованиях. Помимо спортивных мероприятий гостей горнолыжного комплекса ждут торговые площадки и культурная программа.