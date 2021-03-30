РусГидро завершило замену всех гидротурбин Волжской ГЭС

На Волжской ГЭС после модернизации введен в эксплуатацию гидроагрегат со станционным номером 10. На нем была заменена гидротурбина и гидрогенератор вместе со вспомогательным оборудованием. Это последний из 22 основных гидроагрегатов ГЭС, на котором заменена гидротурбина, и 16, на котором смонтирован новый гидрогенератор. Работы проводились в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Новое генерирующее оборудование, изготовленное российским концерном «Силовые машины», создано с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2 541 МВт до 2 671 МВт. После проведения процедуры перемаркировки оборудования установленная мощность станции возрастет до 2 744,5 МВт.

Сегодня на Волжской ГЭС продолжается модернизация гидроагрегата №4 с заменой генератора и вспомогательного оборудования. Завершить замену оставшихся гидрогенераторов планируется в 2026 году, в результате чего на станции будут обновлены все гидроагрегаты (за исключением имеющего небольшую мощность и редко используемого гидроагрегата собственных нужд).

Кроме обновления гидросилового оборудования, в рамках ПКМ ведется замена затворов водосливной плотины и сороудерживающих решеток, запланирована реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 500 кВ с применением элегазового оборудования закрытой компоновки (КРУЭ).

Волжская ГЭС – нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя выработка электроэнергии составляет 11,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 123 гидротурбины, 106 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.