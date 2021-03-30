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Строительство путепровода над железнодорожными путями в Новобурейском (Амурская область) оценивается в 1,8 млрд руб.

Строительство путепровода над железнодорожными путями в Новобурейском (Амурская область) оценивается в 1,8 млрд руб.

30 марта 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: rzd-partner.ru

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Для строительства сооружения, которое займет 2 года, планируется опробовать новую схему бюджетного финансирования.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, раньше при создании подобных сооружений основную финансовую нагрузку брал федеральный бюджет с небольшим софинансированием из регионального. Затем объявлялся конкурс, и строительная компания-победитель строила тот или иной объект. Но с учетом дефицита федеральных денег предложен альтернативный вариант.

«Предусматривается, что 50% средств пойдут из федерального бюджета в виде капитального гранта, остальные 50% финансирует сам подрядчик за счет привлеченных в банке средств. Проценты по кредиту компенсируются через ВЭБ.РФ, а региональный бюджет рассчитывается с рассрочкой в 10 лет», – сказал В. Орлов.

По его словам, предложение в настоящее время рассматривается на уровне правительства РФ, этот вариант должен быть согласован с Минфином.

«Мы считаем, что эта схема для нас приемлема, темпы роста областного бюджета позволяют нам спокойно смотреть в будущее», – отметил амурский губернатор.

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Источник: rzd-partner.ru

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