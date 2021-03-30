Для строительства сооружения, которое займет 2 года, планируется опробовать новую схему бюджетного финансирования.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, раньше при создании подобных сооружений основную финансовую нагрузку брал федеральный бюджет с небольшим софинансированием из регионального. Затем объявлялся конкурс, и строительная компания-победитель строила тот или иной объект. Но с учетом дефицита федеральных денег предложен альтернативный вариант.

«Предусматривается, что 50% средств пойдут из федерального бюджета в виде капитального гранта, остальные 50% финансирует сам подрядчик за счет привлеченных в банке средств. Проценты по кредиту компенсируются через ВЭБ.РФ, а региональный бюджет рассчитывается с рассрочкой в 10 лет», – сказал В. Орлов.

По его словам, предложение в настоящее время рассматривается на уровне правительства РФ, этот вариант должен быть согласован с Минфином.