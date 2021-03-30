Немецко-нидерландский системный оператор TenneT планирует в течение следующих трех-пяти лет инвестировать ежегодно до € 6 млрд в развитие электросетевой инфраструктуры с учетом требований к энергосистеме будущего. В планах TenneT – расширение сетевой инфраструктуры и модернизация управления работой энергосистемы, что позволит достичь новой цели Европейского союза по снижению вредных выбросов до 55% к 2030 г.

В прошлом году TenneT объявил о намерении инвестировать в течение года € 3,4 млрд на реализацию европейского энергетического перехода и повышение устойчивости европейской энергосистемы. Доход компании по основным видам деятельности в 2020 г. составил € 4,4 млрд, что на 9% больше, чем в 2019 г. Также TenneT совместно с энергетической корпорацией National Grid (Великобритания) планирует провести оценку вариантов реализации проекта строительства многоцелевого трансграничного электрического соединения, которое позволит одновременно подключить к национальным энергосистемам до 4 ГВт мощности британских и нидерландских шельфовых ВЭС. Кроме того, TenneT (при поддержке правительств Германии, Нидерландов и Дании) стремится создать совместный энергетический узел (joint energy hub) в Северном море, к которому будут присоединены энергосистемы трех стран. В 2020 г. TenneT завершил реализацию 42 крупных проектов в рамках укрепления передающей сети и приступил к строительству двух новых магистральных соединений напряжением 380 кВ на севере Нидерландов и в южной голландской провинции Зеландия (Zeeland).

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission