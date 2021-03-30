Как сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, на территории российской Арктики будет создан глобальный научно-образовательный и технологический центр в рамках утверждённой Правительством программы развития Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова до 2035 года.

«Новый горизонт развития университета, который находится на родине великого русского учёного Михаила Ломоносова, связан с проектом создания интеллектуального центра мирового уровня. На его базе будет осуществляться не только обучение новых кадров, но и будут прорабатываться векторы развития арктических территорий, а также проводиться исследования и осуществляться сопровождение их внедрения. На базе этого центра предполагается активное международное взаимодействие. Это связано как с обучением иностранных студентов, так и с активным сотрудничеством с учёными из разных стран, которые для реализации амбициозных проектов исследования Арктики будут стремиться приехать в Россию. И здесь мы смело можем говорить о том, что современная наука – международна. Проекты в сфере науки всё больше приобретают наднациональный характер, и Россия должна играть в них ведущую роль», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Результатом реализации программы развития университета станет интеграция Арктической зоны в высокотехнологичные сегменты экономики страны и ускорение социально-экономического и инновационного развития арктических территорий в целом.

«Но, безусловно, главная цель для нас – обеспечение высокого качества жизни населения Арктической зоны, а также сохранение среды обитания коренных малочисленных народов и охрана окружающей среды», – подчеркнул вице-премьер.

Программа развития предполагает следующие направления: «Арктические экосистемы», «Жизнедеятельность человека в Арктике», «Ресурсы Севера и Арктики», а также цифровое развитие и формирование НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» и ряд других.