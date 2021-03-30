Экспертиза как механизм доверия

Третий день Форума-выставки ГОСЗАКАЗ начался с обсуждения одной из самых сложных тем в контрактном законодательстве страны.

Согласно тексту действующего закона, экспертиза является добровольной, а в реальной экономической практике это значит – фиктивной. Качество поставляемых товаров, работ или услуг проверить невозможно. Это вызывает огромные трудности и перерасходы государства особенно в области реализации национальных и инфраструктурных проектов. Готова ли контрактная система России к тому, чтобы экспертиза стала ее обязательной частью?

В рамках панельной дискуссии был представлен пилотный проект внедрения обязательного механизма экспертизы в закупки. Совместная инициатива ОНФ и Росаккредитации при поддержке Гильдии отечественных закупщиков реализуется более чем в 10 субъектах РФ. На стартовом этапе проект охватывает не всю номенклатуру закупок, а несколько направлений в социально значимых закупках. Среди них: общественное питание, кабельная проводниковая продукция, трубная продукция, бытовая химия, медицина…

Алексей Херсонцев, заместитель министра экономического развития РФ напомнил, что возможность внедрения обязательной экспертизы в профессиональном сообществе начали обсуждать два года назад, также на площадке форума ГОСЗАКАЗ-2019. Проект получил практическое продолжение.

– Качество результатов исполнения контрактов важно прежде всего для потребителей. При этом экспертиза – это средство защиты и для добросовестных заказчиков – это, в том числе и инструмент поддержки добросовестных государственных и муниципальных служащих.

Без проверки качества поставляемого товара нормы оптимизационного пакета не будут работать, считает Координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Государственной Думы Антон Гетта:

– Мы в рамках работы ОНФ столкнулись с тем, что если не производится процедура экспертизы поставляемых товаров, то и у заказчиков, и у поставщиков возникают стимулы к злоупотреблениям на качестве товаров. Это имеет критические последствия, особенно когда речь идет о социально важных поставках: продукты питания для детских садов, шприцы и антисептики для медучреждений…

Бюро расследований ОНФ в рамках проекта «Город N» вскрыло схемы поставок некачественного инвентаря и материалов на объекты благоустройства. Нарушения обнаружены и на поставках медоборудования для строящихся по всей стране фельдшерско-акушерских пунктов.

Лидия Травкина, заместитель генерального директора Национального института аккредитации Росаккредитации подробно рассказала о структуре и компетенциях органов инспекции, также она детально описала гипотетический механизм проведения обязательной экспертизы, созданный в рамках пилотного проекта. Механизм уже апробирован и учитывает все требования реальной экономики.

В представленной модели экспертиза делится на несколько этапов в зависимости от глубины и предполагает появление в процедуре исполнения контракта нового юридического лица – квалифицированного инспектора. Принципиально важно, что глубина экспертизы может быть разной в зависимости от уровня риска; соответственно это влияет на стоимость процедуры. Как пояснила Травкина, стоимость экспертизы напрямую связана с объемом выполненных работ. Разработана понятная методика расчета стоимости экспертизы эти подходы стандартизированы.

– Преимущества экспертизы для всех сторон очень значимые: экономия бюджетных средств, отсутствие необходимости в спорных случаях каждый раз привлекать лаборатории, – заключила Лидия Травкина.

Адаптацией механизма независимой экспертизы в условиях реальной экономики на местах занимается Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам.

Председатель правления Гильдии закупщиков Лидия Никифорова:

– Экспертиза это часть социальных обязательств государства. В госзаказе не существует института независимой экспертизы. В 44-ФЗ такой инструмент заложен, однако отсутствуют механизмы его применения. В нашем пилотном проекте по созданию таких механизмов участвует более десятка регионов. А это значит, что механизм действительно востребован в реальной экономики.

По мнению Никифоровой существуют фундаментальные сложности, которые предстоит решить для того, чтобы экспертиза стала обязательной частью госконтракта. Во-первых, это независимость эксперта, чтобы он не был в сговоре с поставщиком/заказчиком. Во-вторых, стоимость экспертизы, кто должен ее оплачивать? В-третьих, сроки (в 44-ФЗ строго прописаны и максимально ужаты все сроки). Экспертиза должна быть максимально автоматизирована и прозрачна как процедура.

Руководитель АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений», главный редактор сетевого издания «Цифровые Закупки» Павел Лисин:

– Как правильно и без последующих нареканий со стороны контрольных органов провести экспертизу? Такого норматива не существует, поэтому те, кто хотел бы им пользоваться для защиты своих экономических интересов и качественного исполнения контрактов, не могут этого сделать. В регионах пытаются принимать такие методические рекомендации, однако они носят общий характер, описания самого алгоритма не существует, документа, в который вы можете заглянуть и точно сказать, что следует делать. Первостепенная задача – выработать такие четкие правила.

После этого, по словам Павла Лисина, можно последовательно приступать и к решению других определяющих вопросов. Откуда брать деньги на экспертизу? Существует несколько концепций: учитывать расходы на экспертизу в бюджете (такие случаи в регионах уже есть); обязывать заказчика платить за экспертизу; обязывать поставщика оплачивать экспертизу при демпинге на торгах. В любом случае экспертиза войдет в стоимость поставляемых товаров работ и услуг.

Руководитель Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев отметил, что не менее важным фактором для качества поставляемой продукции являются правильное описание требований к объекту закупки. Именно ссылаясь на госты, заказчик может требовать достоверных данных и от экспертизы.