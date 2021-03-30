Группа компаний «МедИнвестГрупп» направила в Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края предложение по подготовке и разработке проектной документации строительства онкологического диспансера на территории Перми в форме концессии. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Итоговое решение о строительстве должна принять межведомственная правительственная комиссия.

Место расположения онкодиспансера пока не определено. Предварительно клиника будет состоять из 4 или 5 корпусов рассчитанных на 570 коек. Общая стоимость и проекта и строительства оценивается в 10,7 млрд руб.

Инвестор предложил оформить концессионное соглашение на 35 лет. При этом, оказание медуслуг будет бесплатным по полисам ОМС.

Ранее РБК Пермь сообщал, что в сентябре прошлого года краевое правительство и «МедИнвестГрупп» заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому в регионе компания может построить онкодиспансер, корпус клинической инфекционной больницы и хирургический комплекс ГКБ им. Тверье.

Фото: РБК Пермь