Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора

Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Алексей Алёшин освобождён от этой должности.

Александр Трембицкий ранее был заместителем главы Ростехнадзора. В этой должности он проработал более восьми лет.

До этого руководил Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.