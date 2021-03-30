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Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора

Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора

30 марта 2021, 17:15
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, РОСТЕХНАДЗОР
Источник: government.ru

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Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Алексей Алёшин освобождён от этой должности.

Александр Трембицкий ранее был заместителем главы Ростехнадзора. В этой должности он проработал более восьми лет.

До этого руководил Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

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Источник: government.ru

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