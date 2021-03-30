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"Мы объединяем свои силы, чтобы разрабатывать современные и надежные решения"

Мы объединяем свои силы, чтобы разрабатывать современные и надежные решения

30 марта 2021, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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В феврале 2021 года компаниями ДКС и Курским электроаппаратным заводом было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на 5 лет. Оно предполагает совместную работу над новыми комплексными решениями для построения низковольтных комплектных устройств на основе "RAM power" и "RAM mcc". К слову, уже в 2021 году партнеры планируют презентовать новую серию НКУ на токи до 6300 А.

Более подробно о предстоящих разработках и совместной деятельности двух российских компаний рассказали генеральный директор ДКС Дмитрий Николаевич Колпашников, председатель Стратегического комитета группы компаний КЭАЗ Андрей Вячеславович Канунников, а также Руслан Раисович Ахмедшин, директор департамента продуктового маркетинга "Распределение э/э, автоматизации и ИТ" ДКС и управляющий группы компаний КЭАЗ Ярослав Владимирович Иванов.

Видеоинтервью можно посмотреть на YouTube-канале ДКС: https://youtu.be/9nJz0zBK8RY, а также на сайте в разделе "О компании", "Видеобанк": https://www.dkc.ru/ru/about/footage/.

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Источник: ДКС

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