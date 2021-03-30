В феврале 2021 года компаниями ДКС и Курским электроаппаратным заводом было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на 5 лет. Оно предполагает совместную работу над новыми комплексными решениями для построения низковольтных комплектных устройств на основе "RAM power" и "RAM mcc". К слову, уже в 2021 году партнеры планируют презентовать новую серию НКУ на токи до 6300 А.

Более подробно о предстоящих разработках и совместной деятельности двух российских компаний рассказали генеральный директор ДКС Дмитрий Николаевич Колпашников, председатель Стратегического комитета группы компаний КЭАЗ Андрей Вячеславович Канунников, а также Руслан Раисович Ахмедшин, директор департамента продуктового маркетинга "Распределение э/э, автоматизации и ИТ" ДКС и управляющий группы компаний КЭАЗ Ярослав Владимирович Иванов.