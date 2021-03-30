Ассоциация – это командная работа
Максим Третьяков подвел итоги работы кабельной промышленности
30 марта 2021, 12:15
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика
В Ставрополе состоялась рабочая встреча Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и заместителя генерального директора, исполняющего обязанности руководителя «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.
Обсуждены вопросы технологического присоединения к электрическим сетям социально значимых объектов, реализации инвестиционной программы энергетической компании, возможности строительства новых энергообъектов.
«Для нас важно, чтобы наше сотрудничество и впредь строилось на двух главных принципах – это надёжное обеспечение энергоснабжением жителей края и создание возможностей для подключения новых промышленных мощностей, бизнес-проектов к электрическим сетям. Это одно из необходимых условий для инвестиционной привлекательности региона», – подчеркнул Владимир Владимиров.
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