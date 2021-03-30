Ушёл из жизни Юрий Гевондович Шакарян, доктор технических наук, профессор, действительный член Академии электротехнических наук РФ, член Международной энергетической академии, заслуженный деятель науки России, крупный ученый в области электроэнергетики.

Коллектив группы «Россети» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Гевондовича, замечательного человека, истинного интеллигента, масштабно мыслящего учёного, посвятившего всю свою жизнь электроэнергетике. Его уход – большая потеря для российской науки и невосполнимая утрата для коллег.

Теоретические и практические результаты, полученные Ю.Г. Шакаряном, во многом значительно опережали мировой уровень исследований в электроэнергетике, разработки стали фундаментальной основой создания асинхронизированных генераторов, не имевших аналогов в мировой практике. Под его руководством были созданы новые типы электрических машин – асинхронизированные турбо- и гидрогенераторы, электродвигатели.

Благодаря Юрию Гевондовичу, было разработано новое направление инновационно-технологического развития Единой энергетической системы России по созданию управляемых (гибких) линий электропередачи, позволяющих существенно повысить их пропускную способность и устойчивость энергосистем. Были проведены исследования по созданию для ГЭС и ГАЭС агрегатов, работающих с переменной частотой вращения, на базе асинхронизированных гидрогенераторов.

Автор более 300 уникальных научных трудов, в том числе 11 книг и монографий, учебных пособий, около 100 изобретений и патентов, он многое сделал для развития науки. Опубликованные им монографии «Управляемая машина переменного тока» (1968 г.), «Управляемые электрические генераторы переменной частоты» (1979 г.) «Асинхронизированные синхронные машины» (1984 г.), «Управление переходными процессами в электрических машинах переменного тока» (1986 г.) широко используются специалистами в повседневной работе.

В 1995 г. Юрий Гевондовичу была присуждена премия им П.Н. Яблочкова РАН за цикл работ «Теория, проектирование и моделирование управляемых машиновентильных систем».

Он более 25 лет являлся членом редколлегии журнала «Электричество», председателем секции НТС НП ЕЭС по электротехническому оборудованию, заместителем председателя НТС «НТЦ Россети ФСК ЕЭС», председателем докторского совета при «НТЦ Россети ФСК ЕЭС».

Юрий Гевондович внес значительный вклад в создание научной школы, воспитал не одно поколение ученых – энергетиков, среди них 5 докторов и 22 кандидата технических наук.

Коллеги и ученики, все, кому посчастливилось знать его лично, навсегда сохранят добрую память в своих сердцах.

Источник: пресс-центр АО «НТЦ ФСК ЕЭС»