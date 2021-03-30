Совместное предприятие «Фортум» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и АО «Мосэнергосбыт» начали поставлять химической компании «Щекиноазот» электроэнергию, выработанную ростовскими ветроэлектростанциями.

Возможность реализации поставок появилась после заключения свободного двустороннего договора на электроэнергию (СДД) между АО «Мосэнергосбыт» и совместным предприятием «Фортум» и РФПИ, владеющим объектами ВИЭ в Ростовской и Ульяновской областях. В результате конкурса «Щекиноазот» выбрал в качестве поставщика возобновляемой электроэнергии «Мосэнергосбыт». Для химического предприятия, расположенного в Тульской области, энергосбытовая компания будет покупать на ОРЭМ (оптовом рынке электрической энергии и мощности) экологически чистую энергию, произведенную ростовским ветроэнергетическим кластером.

Благодаря данному сотрудничеству один из лидеров производства продуктов промышленной химии сможет увеличить долю использованной возобновляемой энергии в общем энергетическом потреблении предприятия.

«Приверженность целям Парижского соглашения по климату и стремление снизить углеродный след становятся ключевыми задачами ведущих российских и международных компаний, делающих выбор в пользу экологически ответственного поведения. «Фортум» является активным участником развития возобновляемых источников энергии в России и предлагает своим потребителям энергию от ветряных и солнечных электростанций, которая признается безуглеродной на международном уровне. Мы рады начавшемуся сотрудничеству с «Щекиноазот», которое дает предприятию эффективный инструмент достижения поставленных целей в области устойчивого развития. Портфель активов «Фортум» и совместного предприятия с РФПИ позволяет нашим промышленным потребителям достичь декарбонизации даже крупных производственных активов», – комментирует вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум» Дмитрий Боровиков.

«Массовый интерес к альтернативным источникам энергии обусловил активную работу российских энергетических организаций в этом направлении. Не осталось в стороне и АО «Мосэнергосбыт», которое уже имеет существенный опыт в поставке возобновляемой энергии своим потребителям. Взаимодействие с предприятием химической отрасли «Щекиноазот» – для нас новый шаг в направлении сотрудничества с промышленными компаниями в отношении поставок возобновляемой энергии», – отметил генеральный директор АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалёв.