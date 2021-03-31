АО «Мособлэнерго» наградят на VII Всероссийском конкурсе «Новая идея» за победу в номинации «Уникальный инновационный продукт». Победители и участники конкурса получат благодарственные письма и памятные знаки Министерства энергетики Российской Федерации на торжественной церемонии. Событие запланировано на вторую половину мая 2021 года.

АО «Мособлэнерго» представило на конкурсе производственную разработку - диэлектрическую изолирующую штангу для установки заземления. Презентацию в режиме онлайн проводил главный специалист отдела технической инспекции службы надежности, производственного контроля и охраны труда компании Николай Чернов.

Штанга диэлектрическая изолирующая для установки заземления - это изобретение АО «Мособлэнерго», получившее патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности в июле 2020 года. Штанга используется для безопасной установки переносных заземлений в распределительных устройствах. Во время эксплуатации оборудования не нарушаются правила по охране труда. В АО «Мособлэнерго» штанга имеет успешное практическое применение уже более года. Конструкция может применяться в сетях до 110 кВ включительно, так как длина изолирующей части составляет 1400 мм.

На ежегодном конкурсе «Новая идея» определяются лучшие научно-технические разработки молодых специалистов предприятий и организаций ТЭК. В 2020 году было представлено 17 направлений, одно из которых электроэнергетика. В каждом направлении 3 номинации: идея, проект и продукт.