Российская энергетика:
31 марта 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) приступают к капитальному ремонту 7 высоковольтных линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией потребителей Центральной Якутии.
В апреле для обеспечения надежности электроснабжения Заречной группы районов энергетики проведут ремонтные работы на линиях напряжением 110 кВ «Майя – Чурапча», «Чурапча – Хандыга», «Хандыга – Джебарики-Хая», «Сулгачи – Эльдикан», «Эльдикан – Солнечный», «Эльдикан – Усть-Мая» и «Майя – Борогонцы». Менее, чем за месяц, на линиях энергетики выполнят бурение скважин, перенос опор, установку пасынков 8 анкерных и 217 П-образных опор.
На период производства работ большую часть нагрузки возьмут на себя дизельные электростанции Амга», «Бердигестях», «Борогонцы» «Татта», «Чурапча», «Хандыга», «Эльдикан», «Солнечный», «Усть-Мая», «п. Новый», «Рудник «Дуэт», «АС «Дражник».
«В течение апреля энергетики ЦЭС проведут капитальный ремонт основных линий электропередачи Центральной Якутии. Для сокращения сроков работы будут проводиться на всех 7 линиях одновременно», – пояснил директор ЦЭС Петр Иванов.
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