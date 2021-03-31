Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) приступают к капитальному ремонту 7 высоковольтных линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией потребителей Центральной Якутии.

В апреле для обеспечения надежности электроснабжения Заречной группы районов энергетики проведут ремонтные работы на линиях напряжением 110 кВ «Майя – Чурапча», «Чурапча – Хандыга», «Хандыга – Джебарики-Хая», «Сулгачи – Эльдикан», «Эльдикан – Солнечный», «Эльдикан – Усть-Мая» и «Майя – Борогонцы». Менее, чем за месяц, на линиях энергетики выполнят бурение скважин, перенос опор, установку пасынков 8 анкерных и 217 П-образных опор.

На период производства работ большую часть нагрузки возьмут на себя дизельные электростанции Амга», «Бердигестях», «Борогонцы» «Татта», «Чурапча», «Хандыга», «Эльдикан», «Солнечный», «Усть-Мая», «п. Новый», «Рудник «Дуэт», «АС «Дражник».