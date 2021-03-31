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Главгосэкспертиза России одобрила проект освещения участка автомобильной дороги Р-176 "Вятка"

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство электрического освещения на участке автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар.

Трасса Р-176 - автомобильная дорога общего пользования федерального значения протяженностью 872 км - начинается в Чувашской Республике, проходит по территории республики Марий Эл и Кировской области с ответвлением к городу Киров и заканчивается в Республике Коми. Большая часть трассы расположена в бассейне реки Вятка.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрено устройство искусственного наружного освещения протяженностью 1015 метров на участке автомобильной дороги Р-176 Вятка, расположенного в деревне Якимово городского округа Йошкар-Ола. В ходе реализации проекта на повышенных опорах высотой 16 м установят освещение моста через реку Монага. Кроме того, проект включает освещение автобусной остановки.

Проектную документацию подготовили в АО «Проектно-сметное бюро». Застройщик - ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Фото: trans.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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