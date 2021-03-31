Кабели как сейсмические датчики для подводных землетрясений

Метод использования существующих подводных телекоммуникационных кабелей, образующих сеть из более 1 миллиона километров оптических кабелей, для обнаружения землетрясений был продемонстрирован международной группой исследователей. Сейсмический контроль при помощи этой подводной инфраструктуры осуществляется путём анализа поляризации проходящего по волокнам лазерного излучения для обнаружения землетрясений и океанических волн большой длины и скорости без необходимости применения дополнительного оборудования.

Учёные из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology), компании Google LLC и Университета Аквилы (University of L’Aquila - Италия) использовали этот метод на подводной линии оптических кабелей Curie Cable протяжённостью 10000 км, соединяющей г. Лос-Анджелес, США, и г. Вальпараисо (Valparaiso), Чили.

Во время девятимесячного периода испытаний исследователи зафиксировали вдоль кабельной трассы около 20 землетрясений, от умеренных до сильных, включая землетрясение магнитудой 7,7, которое произошло у берегов Ямайки 28 января 2020 года.

Хотя цунами не наблюдались, были зарегистрированы изменения поляризации, вызванные океаническими волнами, которые возникли в Южном океане и связаны с изменениями давления вдоль морского дна, когда мощные волны проходили вблизи кабеля. Использование кабелей в качестве сейсмических датчиков может обеспечить получение важных данных намного быстрее, чем в случае использования современных методов, при которых требуется несколько минут для того, чтобы сейсмические волны достигли расположенных на суше сейсмометров и даже больше времени для регистрации волн цунами. Поляризация может измеряться не реже 20 раз в секунду, что даёт возможность направить предупреждение в районы потенциальной опасности в течение нескольких секунд.

Предполагается, что с включением алгоритмов машинного осмысления и автоматических процессов извещения этот метод, описанный в статье в журнале Science, поможет более эффективно использовать системы предупреждения о землетрясении и цунами по всему миру.