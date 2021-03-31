Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Анатолий Тихонов покидает 12 апреля пост замглавы Минэнерго из-за его сокращения, такая формулировка содержится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

"Освободить 12 апреля 2021 года Тихонова Анатолия Владимировича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - сказано в распоряжении.

До этого министр энергетики Николай Шульгинов утвердил распределение полномочий, а также перечень своих заместителей. В Минэнерго на посту замминистра остались Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Павел Сниккарс, Павел Сорокин, Анатолий Яновский. Таким образом, посты заместителя министра покинули Антон Инюцын и Анатолий Тихонов. Ранее эту должность оставил и Юрий Маневич, который курировал развитие электроэнергетики.

Басманный суд Москвы в сентябре прошлого года отправил в СИЗО заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Официальный представитель СК Светлана Петренко позднее сообщила, что следствие считает Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей, выделенных на создание программы ГИС ТЭК. В 2016 году обвиняемые подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены IT-компании "Ланит". Как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства похищены.

Тихонов вину не признает, его защита назвала уголовное преследование попыткой "дискредитации первых лиц министерства", так как обвинение построено фактически на показаниях одного заинтересованного лица. Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года.