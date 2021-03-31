На энергообъектах монтируются современные ограничители перенапряжения (ОПН). В настоящее время завершен монтаж 16 единиц оборудования на четырех подстанциях региона. Всего на объектах будет установлено 94 ограничителя. В результате будет повышена защита оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений, а также надежность электроснабжения потребителей Саратовской области с населением более 2,3 млн человек.

Модернизация проводится на центрах питания региона 500 кВ «Курдюм», 220 кВ «Балаковская», «Вольская», «Возрождение», «Екатериновка-Газовая», «Ершовская», «Ртищево», «Хопер» и «Центральная». Это ключевые энергообъекты Саратовской энергосистемы, обеспечивающие электроэнергией крупнейшие города области, промышленные предприятия и социально значимые объекты.

По сравнению с устаревшими вентильными аппаратами у современных ограничителей перенапряжения отсутствуют искровые промежутки, основу конструкции составляют варисторы - сопротивления, которые находятся в герметичном корпусе. Изделия компактны, надежны и удобны в эксплуатации, адаптированы к различным климатическим условиям, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны выдерживать большие значения перенапряжения.

Суммарная мощность модернизируемых подстанций превышает 3000 МВА. Объекты обеспечивают электроэнергией крупнейшие города области: Балаково, Энгельс, Вольск, Ершов, Хвалынск.