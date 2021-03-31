 
Инвестиции (проекты)

Северо-Кавказскому федеральному округу утвердили строительство 20 объектов "Стимула"

Северо-Кавказскому федеральному округу утвердили строительство 20 объектов Стимула

31 марта 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, МИНСТРОЙ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
278

В Северо-Кавказском федеральном округе по программе «Стимул» в ближайшие несколько лет построят 20 объектов инфраструктуры. Все они прошли отбор на государственное финансирование в числе 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, планируемые к строительству в рамках программы стимулирования жилищного строительства нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года.

В Карачаево-Черкесской Республике запланировано строительство четырех объектов, два из которых – автодороги и столько же – объектов инженерной инфраструктуры.

По одной дороге построят в республиках Ингушетия и Северная Осетия – Алания. Наибольшее количество объектов по федеральному округу будет построено в Чеченской Республике. Здесь запланировано строительство двух детских садов общей вместимостью 320 воспитанников, школы на 720 учеников. В частности, новый детский сад на 80 мест появится в селе Айти-Мокх Ножай-Юртовского муниципального района, еще 240 детей сможет принять новый детский сад в Октябрьском районе г. Грозного. Здесь же до конца 2022 года планируют построить и новую школу.

В 2021 году благодаря госфинансированию завершится строительство корпуса больницы – «Курчалоевская ЦРБ» на 132 единовременных посещений.

Кроме того, в Чеченской Республике запланировано строительство двух дорог, семи объектов коммунальной и одного объекта инженерной инфраструктуры.

Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов. По этой программе в стране строятся: школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.

 Фото: Пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минстрой России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Арктической зоне построят рудник для подземной золотодобычи 31.03.2021
В Арктической зоне построят рудник для подземной золотодобычи
РЖД в 2021г направят 6,8 млрд руб в развитие Ростовского региона СКЖД 31.03.2021
РЖД в 2021г направят 6,8 млрд руб в развитие Ростовского региона СКЖД
Кузбасский 31.03.2021
Кузбасский "Энергоснаб" до 2023г рассчитывает построить погрузочный комплекс мощностью 480 тыс. тонн
Омский НПЗ запустит новый комплекс глубокой переработки нефти 31.03.2021
Омский НПЗ запустит новый комплекс глубокой переработки нефти

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+