В Северо-Кавказском федеральном округе по программе «Стимул» в ближайшие несколько лет построят 20 объектов инфраструктуры. Все они прошли отбор на государственное финансирование в числе 177 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, планируемые к строительству в рамках программы стимулирования жилищного строительства нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года.

В Карачаево-Черкесской Республике запланировано строительство четырех объектов, два из которых – автодороги и столько же – объектов инженерной инфраструктуры.

По одной дороге построят в республиках Ингушетия и Северная Осетия – Алания. Наибольшее количество объектов по федеральному округу будет построено в Чеченской Республике. Здесь запланировано строительство двух детских садов общей вместимостью 320 воспитанников, школы на 720 учеников. В частности, новый детский сад на 80 мест появится в селе Айти-Мокх Ножай-Юртовского муниципального района, еще 240 детей сможет принять новый детский сад в Октябрьском районе г. Грозного. Здесь же до конца 2022 года планируют построить и новую школу.

В 2021 году благодаря госфинансированию завершится строительство корпуса больницы – «Курчалоевская ЦРБ» на 132 единовременных посещений.

Кроме того, в Чеченской Республике запланировано строительство двух дорог, семи объектов коммунальной и одного объекта инженерной инфраструктуры.

Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов. По этой программе в стране строятся: школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.

Фото: Пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики