 
Контракты

Студенты Финуниверситета при Правительстве РФ получат новое общежитие

Студенты Финуниверситета при Правительстве РФ получат новое общежитие

31 марта 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации вскоре начнется строительство в Москве нового общежития для своих студентов, сообщает RosTender.info.

12-этажное общежитие общей площадью 7900 кв. метров планируют возвести на 3-ей Радиаторской улице, в районе метро Войковская. С третьего по одиннадцатый этаж в здании будут находиться жилые ячейки, кухни-столовые, а также комнаты для занятий и бытовые помещения. На втором этаже создадут шесть универсальных жилых ячеек, адаптированных для людей с ограниченными физическими возможностями.

Университет объявил тендер по выбору подрядчика для строительства здания. Максимальная стоимость контракта с победителем установлена на уровне 539,3 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 21 апреля. Как ожидается, здание будет сдано через 15 месяцев после начала строительства.

У Финансового университета при Правительстве РФ 27 филиалов, количество студентов превышает 44,8 тыс. человек.

 

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Источник: РосТендер

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