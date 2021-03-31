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В Арктической зоне построят рудник для подземной золотодобычи

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на отработку подземным способом запасов месторождения «Приморское». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Приморское золотосеребряное месторождение расположено в пределах Омсукчанского городского округа Магаданской области в зоне арктической горной тайги и лесотундры. Запасы месторождения оцениваются в 470 тыс. тонн руды при среднем содержании золота 4,2 г/т, серебра - более 1200 г/т. Их освоением занимается ООО «Приморское» в составе Дукатского хаба группы «Полиметалл». Проект разработки одного из самых труднодоступных дальневосточных месторождений реализуется при поддержке правительства региона. Соответствующее соглашение подписали губернатор Сергей Носов и генеральный директор АО «Полиметалл УК» Виталий Несис в 2019 году в ходе V Восточного экономического форума. Промышленная площадка месторождения, где построят горнодобывающее предприятие мощностью 40 тыс. тонн руды в год, находится на побережье Охотского моря, в 223 км от Омсукчанской золотоизвлекательной фабрики и в 109 км от ближайшего жилого поселка Меренга.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено вскрытие запасов месторождения штольневым способом на двух обособленных участках: Южный (рудная зона 1) и Северный (рудная зона 3). Добыча руды будет проводиться подземным способом.

Строительство рудника пройдет в две очереди. К первой отнесены объекты рудной зоны 1, включающие две штольни, а также вентиляционный канал. В ходе второй очереди обустроят объекты рудной зоны 3, в том числе еще две штольни и один вентиляционный канал. Ввод первой очереди рудника, в соответствии с рассмотренной документацией, планируется в 2021 году, второй - в 2029 году.

В ходе этапа горно-подготовительных работ на участках подземных работ построят штреки, автосъезды и вентиляционно-ходовые восстающие.

Кроме того, на наземной площадке рудника разместят вахтовый поселок, здание аналитической лаборатории, ремонтно-механические мастерские, склады ГСМ, а также перегрузочные склады руды и отвалы пустой породы на площадках штолен, локальные очистные сооружения. Здесь проложат нагорные канавы, межплощадочные проезды и другие необходимые коммуникации.

Проектная организация – ООО по проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт».

Фото: magadanmedia.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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