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В Москве прошла презентация дорожных карт лучших проектов конкурса "Энергопрорыв-2020"

В Москве прошла презентация дорожных карт лучших проектов конкурса Энергопрорыв-2020

31 марта 2021, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2020
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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На открытии выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров.

«За свою многолетнюю историю конкурс «Энергопрорыв» стал эффективным инструментом для формирования запроса на инновации. При этом совместными усилиями стартапов и сетевых компаний удалось кратно сократить сроки апробации и реализации инновационных решений. В предыдущие годы свыше 30 проектов стали победителями конкурса и вышли на опытные внедрения, более 15 проектов перешли к тиражированию», – отметил Андрей Майоров.

«Энергопрорыв» – ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере интеллектуальной энергетики. Организаторы – «Россети» и Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Победители получают возможность реализации проектного решения на реальных объектах «Россетей» и доступ к инструментам поддержки стартапов «Сколково».

На презентации дорожных карт выступили представители 10 команд с проектами, направленными на решение задач развития сетевого комплекса. Это, например, разработка «умных» систем мониторинга и управления сетями 6-35 кВ, применение алгоритмов искусственного интеллекта для оптимизации работы оборудования, выявления и классификации вариантов развития нештатных ситуаций, создание новой технологии автоматического расчета параметров срабатывания релейных защит для перспективных сетей 6-35 кВ и SmartGrid.

Общая статистика конкурса с 2014 года, когда он состоялся впервые:

  • 10 000 инноваторов, ученых и специалистов, 2 300 проектов зарегистрировано на сайте gridology.ru;
  • Привлечено к работе более 220 экспертов и 40 менторов «Россетей».

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Источник: ПАО "Россети"

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