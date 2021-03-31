На открытии выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров.

«За свою многолетнюю историю конкурс «Энергопрорыв» стал эффективным инструментом для формирования запроса на инновации. При этом совместными усилиями стартапов и сетевых компаний удалось кратно сократить сроки апробации и реализации инновационных решений. В предыдущие годы свыше 30 проектов стали победителями конкурса и вышли на опытные внедрения, более 15 проектов перешли к тиражированию», – отметил Андрей Майоров.

«Энергопрорыв» – ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере интеллектуальной энергетики. Организаторы – «Россети» и Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Победители получают возможность реализации проектного решения на реальных объектах «Россетей» и доступ к инструментам поддержки стартапов «Сколково».

На презентации дорожных карт выступили представители 10 команд с проектами, направленными на решение задач развития сетевого комплекса. Это, например, разработка «умных» систем мониторинга и управления сетями 6-35 кВ, применение алгоритмов искусственного интеллекта для оптимизации работы оборудования, выявления и классификации вариантов развития нештатных ситуаций, создание новой технологии автоматического расчета параметров срабатывания релейных защит для перспективных сетей 6-35 кВ и SmartGrid.

Общая статистика конкурса с 2014 года, когда он состоялся впервые: