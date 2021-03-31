 
Контракты

В Якутии за 2 миллиарда рублей реконструируют аэропорт Черский

В Якутии за 2 миллиарда рублей реконструируют аэропорт Черский

31 марта 2021, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В поселке Черский Нижнеколымского улуса Республики Саха (Якутия) весной начнутся работы по модернизации и переоборудованию аэропорта, сообщает RosTender.info.

Федеральное предприятие «Аэропорты Севера» объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта. Заказчиком выступает Федеральное агентство воздушного транспорта. Предложения от участников тендера принимают до 22 апреля, итоги закупки подведут 29 апреля.

На обновление аэропорта планируют направить 2 млрд 185 млн рублей из федерального бюджета. Планируется реконструировать и оснастить современным оборудованием взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Как следует из плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП), утвержденного Правительством РФ, до 2024 года планируется реконструировать 4 аэропорта, входящих в СМП. Аэропорт Черский является одним из них, остальные –аэродром Амдерма в НАО, аэропорты Певек и Кепервеем около Билибино в Чукотском автономном округе.

 

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Источник: РосТендер

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