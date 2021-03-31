Ассоциация "Электрокабель" разрабатывает
31 марта 2021, 17:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко и генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский обсудили актуальные вопросы сотрудничества в регионах присутствия.
В диалоге руководители двух системообразующих компаний Западной Сибири коснулись перспектив совместной реализации технологических и социальных проектов.
Отдельное внимание Алексей Солдатенко и Олег Ваховский уделили взаимодействию в части обмена производственным опытом в условиях северных регионов.
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