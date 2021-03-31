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Генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко и генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский обсудили актуальные вопросы сотрудничества в регионах присутствия.

В диалоге руководители двух системообразующих компаний Западной Сибири коснулись перспектив совместной реализации технологических и социальных проектов.

Отдельное внимание Алексей Солдатенко и Олег Ваховский уделили взаимодействию в части обмена производственным опытом в условиях северных регионов.