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Генеральный директор "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко и генеральный директор "Газпром трансгаз Сургут" Олег Ваховский провели рабочую встречу

Генеральный директор Россети Тюмень Алексей Солдатенко и генеральный директор Газпром трансгаз Сургут Олег Ваховский провели рабочую встречу

31 марта 2021, 17:45
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко и генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский обсудили актуальные вопросы сотрудничества в регионах присутствия.

В диалоге руководители двух системообразующих компаний Западной Сибири коснулись перспектив совместной реализации технологических и социальных проектов.

Отдельное внимание Алексей Солдатенко и Олег Ваховский уделили взаимодействию в части обмена производственным опытом в условиях северных регионов.

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Источник: Россети Тюмень

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