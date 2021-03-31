ООО "Энергоснаб" (Прокопьевск, Кемеровская область) намерено построить погрузочный комплекс мощностью 480 тыс. тонн угля в год для своего разреза, сообщил директор компании Юрий Решке журналистам в среду.

По его словам, объект запланирован в районе ж/д станции Маганак, завершить строительство предполагается к концу 2022 года. "Сейчас (погрузочный комплекс - ИФ) на стадии проектирования, (инвестиции в - ИФ) строительство ещё не оценены", - сказал Решке.

По его словам, разрез компании добывает порядка 400 тыс. тонн угля марок Т и КС в год на участке "8 марта" Прокопьевского каменноугольного месторождения. Как сообщалось, в 2014 году лицензию на отработку этого участка приобрело ООО "Сибэнергоуголь". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" и сводного госреестра участков недр и лицензий, весной 2016 года лицензию получило ООО "Энергоснаб", на тот момент подконтрольное "Сибэнергоуглю".

Решке отметил, что в текущем году компания рассчитывает оформить прирезки к действующей лицензии. Вместе с тем, увеличения мощности разреза в планах "Энергоснаба" пока нет.

"Во-первых, (в плане - ИФ) сбыта нас всё устраивает, мы укладываемся в спрос, который сейчас есть на рынке. Во-вторых, чтобы увеличить (добычу - ИФ), нужно перепроектировку делать, так как мы согласно этому (действующему - ИФ) проекту не можем добывать больше этого объема (400 тыс. тонн в год - ИФ). Это дополнительные затраты, опять усиливаться в технике, (в то время как - ИФ) уверенности в будущем нет, так как 2020 год был очень тяжёлый", - сказал Решке.

Он уточнил, что примерно в равных долях добываемый уголь экспортируется на восток (Китай) и на запад (Украина).

Инвестпрограмма на 2021 год оценивается в 100 млн рублей, с конца 2019 года в развитие разреза вложено порядка 200 млн рублей.

По данным "СПАРКа", 100% "Энергоснаба" владеет ООО "Инвест хоум менеджмент" (Москва), по 50% которого контролируют Рустам Шарафудинов (через ООО "Кузбасстрой", Новокузнецк) и Михаил Зак (через ООО "Кэп Детейлинг", Новосибирск). С апреля 2019 года 100% "Энергоснаба" находится в залоге у Сбербанка "до полного выполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии" от октября 2018 года.