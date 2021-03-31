Первая в ХМАО ОЭЗ будет создана до 2025 года - власти

Первая в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре особая экономическая зона (ОЭЗ) в городе Нягань будет создана в 2021-2024 годах, сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте промышленности.

"В настоящее время отраслевыми департаментами экономики и промышленности, институтами развития проводится активная работа по привлечению потенциальных резидентов, ведутся переговоры о возможности и условиях размещения производств на территории ОЭЗ. Планируемые сроки создания ОЭЗ - 2021-2024 гг.", - говорится в ответе департамента на запрос агентства.

В сообщении отмечается, что приоритетными отраслями для ОЭЗ определены лесопереработка, переработка газа и химическая промышленность, растениеводство и пищевое производство, оборудование для нефтесервиса, логистика и хранение.

"Создание ОЭЗ будет способствовать диверсификации производств за счет развития "не нефтяных" сфер деятельности, созданию новых рабочих мест для населения Нягани и увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации", - уточняет департамент.

Для размещения ОЭЗ уже выбран земельный участок площадью 272,8 га, при необходимости площадка зоны может быть увеличена до 1 тыс. 92 га. Планируемый объем инвестиций в создание инженерной и производственной инфраструктуры ОЭЗ оценивается в 2,5 млрд рублей.

В конце прошлого года правительство Югры отправило в Минэкономразвития России предварительную версию заявки на создание ОЭЗ в Нягани, а также пакет необходимых документов. "Получены предложения по ее доработке. Планируемый срок подачи заявки в Минэкономразвития России - второй квартал 2021 года", - сообщил департамент.

Ведомство отмечает, что власти округа не исключают возможности в будущем создать в округе еще особые экономические зоны, однако, "пока сосредоточатся на действующем проекте".

"Федеральное законодательство в сфере создания ОЭЗ не ограничивает количество создаваемых ОЭЗ на территории одного субъекта или муниципального образования. На данный момент приоритетной целью является создание ОЭЗ в Нягани, локализация на территории производств резидентов и обеспечение ее функционирования. Создание ОЭЗ в других муниципальных образованиях или расширение ОЭЗ в Нягани в перспективе представляется возможным", - констатирует департамент промышленности.

Ранее сообщалось, что власти Югры в 2019 году прорабатывали вопрос создания ОЭЗ, среди возможных мест размещения называлась Нягань. "Это (Нягань - ИФ) - довольно серьезное место притяжения бизнеса, очень активный бизнес в Нягани. Инфраструктура там складывается таким образом, что можно создать там экономическую зону", - сообщал замгубернатора Югры Алексей Забозлаев журналистам.

Нягань находится на северо-западе ХМАО-Югры. На территории города работают такие крупные предприятия, как АО "РН-Няганьнефтегаз" (принадлежит "Роснефти"), ООО "Няганьгазпереработка" (входит в СИБУР), Няганская ГРЭС (ПАО "Фортум"). Также на территории города создается ряд технопарков.

Через Нягань проходит железнодорожный путь Серов - Ивдель - Приобье Свердловской железной дороги. Автомобильной дорогой муниципалитет связан с Ханты-Мансийском, Тобольском и Тюменью в южном направлении, с городами Серов и Екатеринбург - в юго-западном направлении, с поселком Приобье - в северном направлении.

Директор департамента промышленности округа Кирилл Зайцев сообщал, что ОЭЗ позволит создать дополнительно 1,5 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 22 млрд рублей инвестиций.