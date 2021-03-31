Объем инвестиций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), направленных на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Ростовской области в 2021 году, составит 6,8 млрд рублей, сообщил замначальника СКЖД по Ростовскому территориальному управлению Андрей Тарасенко журналистам во вторник.

"В 2021 году планируется направить 6,8 млрд рублей. Одно из основных направлений - реконструкция вокзала в Сальске площадью 2,5 тыс. кв. метров. Также параллельно будет развиваться сама станция Сальск. Мы дополнительно там строим парк для увеличения пропускной способности", - сказал Тарасенко.

Кроме того в рамках развития движения "север-юг" средства будут направлены на реконструкцию перегонов Зверево - Сулин, Сулин - Лесостепь, Новочеркасск - Александровка и ряда других. Благодаря этому повысится скорость движения поездов.

Предполагается модернизация технических средств транспортной безопасности на станции Волгодонская. Также будет капитально отремонтирован пассажирская платформа на станции Хапры.

По словам заместителя начальника СКЖД, в рамках развития проекта "Городская электричка" в Ростове-на-Дону появятся современные остановочные комплексы.

"У нас ведется реконструкция остановочных площадок Микояна и Проспект Октября в Ростове-на-Дону. Сейчас внутригородские поезда ежедневно перевозят более 1 тыс. человек в сутки", - сказал Тарасенко.

В общей сложности за пять лет реализации проекта городские электрички перевезли в Ростове-на-Дону порядка 620 тыс. пассажиров.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.

Фото: rostovgazeta.ru