Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» ведет работы по переносу участка воздушной линии электропередачи 35 кВ № 26 ПС «Тепличный комбинат» - «Радиоцентр» в городе Махачкале.

Необходимость реализации мероприятий вызвана требованиями безопасности. Энергообъект был построен ещё в 1948 году и обеспечивает электроснабжение части потребителей северной зоны Махачкалы и Кумторкалинского района. Опасная ситуация сложилась в 1993 году, когда охранную зону линии электропередачи начали застраивать жилыми и коммерческими объектами.

«Охранные зоны необходимы не только для сбережения жизни и здоровья людей. Это важно для беспрепятственной работы оперативно-выездных бригад на энергообъектах, чтобы проводить работы по обеспечению надежности энергоснабжения потребителей. В данной ситуации мы просто физически не могли полноценно эксплуатировать энергообъект – проводить текущий и капитальный ремонт, восстановительные работы в случае нештатных ситуаций. Всегда существовала опасность, что даже самое простое повреждение на этом участке выльется в серьезное технологическое нарушение», - говорит начальник управления капитального строительства и инвестиций филиала «Дагэнерго» Мурад Ибрагимов.

Решают проблему энергетики кардинально – выносом участка линии электропередачи на территорию, соответствующую нормативам. Перенос в данном случае означает демонтаж старого и строительство нового участка протяженностью 750 метров. Специалисты смонтируют провод и установят три трёхсекционные металлические многогранные опоры в габаритах 110 кВ. Необходимо отметить, что подобных опор на балансе филиала ранее не было – практика установки многогранных опор вводится впервые за долгую историю дагестанской энергетики. Завершить работы энергокомпания планирует в ближайшие несколько дней.

Энергетики напоминают: охранная зона – это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра – для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров – для ВЛ 1–20 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ 110 кВ; 100 метров – для ВЛ через водоёмы.

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей. Любые действия – строительство объектов, организация автостоянок и даже обрезка и вырубка деревьев - должны быть согласованы с энергокомпанией.