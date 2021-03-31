 
Модернизация

"Россети Северный Кавказ" повышают электробезопасность жителей столицы Дагестана

Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» ведет работы по переносу участка воздушной линии электропередачи 35 кВ № 26 ПС «Тепличный комбинат» - «Радиоцентр» в городе Махачкале. 

Необходимость реализации мероприятий вызвана требованиями безопасности. Энергообъект был построен ещё в 1948 году и обеспечивает электроснабжение части потребителей северной зоны Махачкалы и Кумторкалинского района. Опасная ситуация сложилась в 1993 году, когда охранную зону линии электропередачи начали застраивать жилыми и коммерческими объектами. 

«Охранные зоны необходимы не только для сбережения жизни и здоровья людей. Это важно для беспрепятственной работы оперативно-выездных бригад на энергообъектах, чтобы проводить работы по обеспечению надежности энергоснабжения потребителей.  В данной ситуации мы просто физически не могли полноценно эксплуатировать энергообъект – проводить текущий и капитальный ремонт, восстановительные работы в случае нештатных ситуаций. Всегда существовала опасность, что даже самое простое повреждение на этом участке выльется в серьезное технологическое нарушение», - говорит начальник управления капитального строительства и инвестиций филиала «Дагэнерго» Мурад Ибрагимов.

Решают проблему энергетики кардинально – выносом участка линии электропередачи на территорию, соответствующую нормативам. Перенос в данном случае означает демонтаж старого и строительство нового участка протяженностью 750 метров. Специалисты смонтируют провод и установят три трёхсекционные металлические многогранные опоры в габаритах 110 кВ.  Необходимо отметить, что подобных опор на балансе филиала ранее не было – практика установки многогранных опор вводится впервые за долгую историю дагестанской энергетики. Завершить работы энергокомпания планирует в ближайшие несколько дней. 

Энергетики напоминают: охранная зона – это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП  от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра – для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров – для ВЛ 1–20 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ 110 кВ; 100 метров – для ВЛ через водоёмы. 

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей. Любые действия – строительство объектов, организация автостоянок и даже обрезка и вырубка деревьев - должны быть согласованы с энергокомпанией.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики приступают к капитальному ремонту магистральных линий Центральной Якутии 31.03.2021
Энергетики приступают к капитальному ремонту магистральных линий Центральной Якутии
АО 31.03.2021
АО "Мособлэнерго" наградят за представленный на Всероссийском конкурсе "Новая идея" инновационный пр...
Усть-Лабинские энергетики модернизируют распределительные сети 31.03.2021
Усть-Лабинские энергетики модернизируют распределительные сети
Сахалинэнерго установит на ЛЭП птицезащитные устройства 31.03.2021
Сахалинэнерго установит на ЛЭП птицезащитные устройства

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+