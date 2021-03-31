Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».
Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.
Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
Также предлагаем подписаться на дайджест-телеграм-канал «Звезда» научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО».
Содержание выпуска:
- Сравнение результатов диагностики центробежных насосов методом опорных векторов с использованием временных, частотных и время-частотных свойств.
- Отделение сигналов активности ЧР от шума при помощи методов машинного обучения без учителя и с частичным привлечением учителя.
- Локализация источников ЧР в кабелях с транспозицией.
- Метод определения порядка авторегрессионной нейросетевой модели при прогнозировании развития концентраций растворённых газов в силовом трансформаторе.
- Опыт разработки и внедрения оптической системы мониторинга распределительных трансформаторов.
- Применение технологии оптической решётки Брэгга для контроля состояния ротора асинхронных двигателей.
- Мониторинг состояния обмоток трансформатора по изменению вибрационных характеристик.
- Вероятностная оценка ресурса силовых трансформаторов.
- Оценка состояния сухих трансформаторов по характеристикам матрицы измерений.
- Опыт локализации источника разрядной активности ЧР в сухих трансформаторах.
- Опыт разработки модели контроля состояния сухого трансформатора по распределению температуры.
- Вибродиагностика подшипников качения в условиях коротких выборок данных.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter
Источник: РНК СИГРЭ