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Рубрика "Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования"

Рубрика Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования

31 марта 2021, 09:24
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, БО-ЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Время чтения ≈ 2 мин
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Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».

Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.

Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Также предлагаем подписаться на дайджест-телеграм-канал «Звезда» научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО».

Содержание выпуска:

  1. Сравнение результатов диагностики центробежных насосов методом опорных векторов с использованием временных, частотных и время-частотных свойств.
  2. Отделение сигналов активности ЧР от шума при помощи методов машинного обучения без учителя и с частичным привлечением учителя.
  3. Локализация источников ЧР в кабелях с транспозицией.
  4. Метод определения порядка авторегрессионной нейросетевой модели при прогнозировании развития концентраций растворённых газов в силовом трансформаторе.
  5. Опыт разработки и внедрения оптической системы мониторинга распределительных трансформаторов.
  6. Применение технологии оптической решётки Брэгга для контроля состояния ротора асинхронных двигателей.
  7. Мониторинг состояния обмоток трансформатора по изменению вибрационных характеристик.
  8. Вероятностная оценка ресурса силовых трансформаторов.
  9. Оценка состояния сухих трансформаторов по характеристикам матрицы измерений.
  10. Опыт локализации источника разрядной активности ЧР в сухих трансформаторах.
  11. Опыт разработки модели контроля состояния сухого трансформатора по распределению температуры.
  12. Вибродиагностика подшипников качения в условиях коротких выборок данных.

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Источник: РНК СИГРЭ

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