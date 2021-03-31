Более 5 тысяч отраслевых специалистов из 85 регионов России стали участниками информационных мероприятий и экспозиции. Форум прошел в очном формате с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Для многих он стал долгожданной возможностью пообщаться в неформальной дружеской обстановке.

В повестке самые острые темы национальной экономики: импортозамещение, преференции товарам отечественного происхождения, а в центре внимания – технологический суверенитет России, индустриальное развитие страны. В 2021 году лозунг Форума – «Время российской промышленности!»

Юрий Борисов, Заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Оргкомитета Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» задал откровенный тон дискуссии в ходе первого пленарного заседания:

– Я вообще сторонник достаточно прямых ярких протекционистских мер со стороны правительства и не скрываю этого, для того, чтобы изменить ситуацию на внутреннем рынке и создать для российского производителя условия для экспорта своей продукции. Без этого мы нашу экономику вперед не двинем.

Установленные правительством РФ обязательные квоты на закупку отечественной высокотехнологичной продукции, принятые благодаря Юрию Борисову – это исторически значимое решение. По факту квоты начали действовать с 1 января 2021 года с выходом постановлений Правительства – ПП-2013 и ПП-2014, где алгоритм действий заказчиков и поставщиков был конкретизирован.

А это значит, что реальная правоприменительная практика в створе закона о квотах все это время оставалась за кадром, поскольку является абсолютно новой для внутреннего рынка. На Форуме впервые были суммированы практические результаты адаптации национальных квот: детально разобран способ их реализации на практике. Это очень интересно не только с точки зрения уникальной теории права, но и с точки зрения колоссальных возможностей, открывающихся перед отечественными предприятиями.

Не случайно на Форуме в этом году был представлен огромный пул производителей наукоемкой продукции. Значительную долю тематических сюжетов мероприятия заняла новая индустриальная политика правительства в области госзаказа, инициатором которой выступает, в том числе, Союз машиностроителей России. Ядром Форума стал «Деловой обед», тематической интригой которого был заявлен самый смелый вопрос национальной контрактной системы – «223-ФЗ: что требует изменений?». На мероприятии были сформулированы кейсы и выдвинуты предложения по изменениям регламента закупок по 223-ФЗ.

В настоящий момент 223-ФЗ, остается областью права, не столь жестко регламентированной, как Закон о закупках, несмотря на то, что основная доля госконтрактов в стране осуществляется на его основании. Это значит, что одна треть юридических лиц расходуют свои финансы в соответствии разработанными ими же положениями о закупках, – то есть, практически без правил.

Наибольшая доля продукции в рамках национальных квот также закупается по 223 закону. В мероприятии, организованном Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, приняли участие руководители Минфина, Федерального казначейства, Минпромторга, ФАС России, ОНФ, а также главы регионов и руководители госкомпаний. Эксперты пришли к мнению, что 223-ФЗ нуждается в достройке базовых норм элементарного регулирования, таких как: типовые закупки, порядок расчета начальных максимальных цен (НМЦК), возможности для добросовестных поставщиков отстоять свои права, прозрачность и подконтрольность электронных площадок.

Еще одной важной темой Форума стала – эффективность политики импортозамещения в России. Чтобы выбранная стратегия работала и носила не только декларативный характер, нужно развивать и автоматизировать инструменты определения страны происхождения товара. Такой консолидированный запрос поступил чиновникам от профессионального сообщества на всех площадках Форума, где затрагивалась тема импортозамещения.

– Положительные результаты квотирования – уже заметны, мы начали создавать в контрактной системе механизмы, которых не было. В прошлом году у нас не было даже полноценной фиксации страны происхождения товара в закупках. Теперь такая функция появилась, считаю, что это важное достижение. Квоты нас к этому подтолкнули – отметил Алексей Лавров, замминистра финансов в ходе Делового обеда на Форуме. – Далее, для закупок отечественной высокотехнологичной продукции должен быть создан механизм автоматического подтверждения страны происхождения. Причем, актуальный не только для Российской Федерации, но и для других стран-партнеров ЕАЭС. Как это сделать, пока не очевидно…

Вариант ответа на этот вопрос со стороны государства также был озвучен на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» Василием Осьмаковым, заместителем главы Минпромторга РФ:

– В рамках подтверждения российскости мы переходим на балльную систему. У производителя будет некий набор баллов, который будет позволять считать его продукцию российской.

По его словам, на подготовку поправок в закон о квотировании может потребоваться две-три недели. Переход к балльно-критериальной системе идентификации происхождения промышленной продукции стал главной новостной интригой Форума.

В качестве примера эффективного импортозамещения на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» демонстрировали передовые достижения IT-отрасли и медицины.

В закупках этого профиля используются ценовые преференции и Каталог инновационной продукции. Медтехника и приборостроение были широко представлены на выставочной экспозиции пулом крупнейших компаний и госкорпораций страны. В том числе и предприятиями оборонного комплекса, перед которыми стоит задача диверсификации и выхода в гражданский сбыт. Масса информационных продуктов от ведущих IT-компаний, перспективных решений по электронной торговле платформам малых закупок.

Второй магистральной темой Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» стал «оптимизационный пакет» поправок к 44-ФЗ. Накануне мероприятия Государственная Дума приняла документ в первом чтении. Принятие законопроекта затянулось больше чем на год, в работе над ним приняли участие сотни профессионалов. Кстати, основные положения законопроекта были впервые сформулированы на Форуме еще в 2019 году. Поэтому ГОСЗАКАЗ-2021 дал уникальную возможность проследить за законотворческим процессом в режиме реального времени. На площадках Форума стало ясно – как выглядит завершающая версия закона. Спикеры и эксперты детально разъяснили, как использовать на практике его ключевые механизмы, реализации которых заждались «на земле» (электронное актирование, рейтинг деловой репутации, электронные магазины и многое другое).

Особая тема Форума – экспертиза в закупках, одна самых сложных тем в контрактном законодательстве страны.

Согласно тексту действующего закона, экспертиза является добровольной, а в реальной экономической практике это значит – условной. Качество поставляемых товаров, работ или услуг проверить затруднительно. Это вызывает огромные трудности и перерасходы бюджетных средств, особенно в области реализации национальных и инфраструктурных проектов. Готова ли контрактная система России к тому, чтобы экспертиза стала ее обязательной частью?

Ответ на этот вопрос был презентован на Форуме в промежуточных итогах пилотного проекта по внедрению обязательной экспертизы в социально значимые закупки регионов России. В течение года адаптацией механизма независимой экспертизы в условиях реальной экономики занималась Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам при поддержке Росаккредитации и Академии Контрактных Отношений. При этом была выработана не просто абстрактная правоприменительная практика, но и сформулированы внятные методические рекомендации по внедрению экспертизы в государственные и муниципальные закупки, появилось четкое описание алгоритма действий для заказчиков и поставщиков.

Антон Гетта, Заместитель председателя Оргкомитета Форума, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, координатор Бюро расследований ОНФ:

– Форум 2020 года нам пришлось отменить в связи с пандемией, и многие заказчики не только соскучились по общению; у них накопились вопросы в сфере правоприменительной практики, появился ценный опыт работы в полевых условиях борьбы с коронавирусом, которым важно поделиться. На экспозиции были представлены именно те инновации, которые нужны экономике России: от ЕИС до лучших разработок сервисного государства в IT-отрасли. Губернаторский блок, представители регионов проделали очень полезную работу на Форуме. Отмечу, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин среди трех ключевых проблем закупок выделил экспертизу. Уверен, что эта тема, поднятая экспертами на Форуме, имеет шансы войти в блок законотворческих инициатив на следующем этапе. Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» позволил нам, как в лаборатории, детально разобрать эту проблему и увидеть пути практического решения. Законодательные задачи по экспертизе, по приемке мы будем решать в первую очередь.

Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:

– В этом году на нашей экспозиции был представлен яркий пул местных производителей. Регионом-партнером Форума впервые стал город Севастополь. Москва, Подмосковье, Тульская область, Пермский край и многие другие показали свои лучшие стороны. Когда губернатор лично уделяет внимание таким мероприятиям и демонстрирует их потенциал, он тем самым расширяет возможность их работы на соседних товарных рынках. Также важным итогом Форума считаю консолидированную позицию бизнеса по Рейтингу деловой репутации. Это новый перспективный инструмент, конфигурацию которого определит профессиональное сообщество. Рейтинг позволит заработать себе право выигрывать большие контракты. Поэтому предпринимателям важно не оставаться в стороне, а участвовать в работе над новыми инструментами экономики, в том числе, и через Союз профессиональных поставщиков, презентация которого состоялась на площадке Форума.

Все предложения XVI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» будут сведены в Резолюцию и поступят в работу Правительства, Государственной Думы, контролеров и регулятора контрактной системы России.